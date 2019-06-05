南榮科大欠薪 教職員籲教部解散董事會

2019-06-05

〔記者吳柏軒、林曉雲、王涵平／綜合報導〕台南市南榮科技大學積欠教職員五月份薪資，南榮教職員昨天控訴董事會違法，呼籲教育部積極介入，解散董事會，避免近九億元校產在退場過程中被挪為私產。

7月前未補足一億恐停辦

教育部技職司專委柯今尉回應，南榮科大如未改善欠薪情況，教育部會依法罰款，之前教育部已下令一○八學年起全面停招，董事會七月底前補足一億元校務經費，否則將要求停辦。

南榮教職員指出，南榮前校長黃聰亮二○一六年遭查出涉及販賣假學歷醜聞，已被法院重判十五年，但共同涉案的董事及行政團隊仍居學校高層。據悉，現任或曾任董事者，竟有八人家屬或本人購買、使用假論文、假學歷，但董事會宣稱毫不知情，未追究黃聰亮，還以校產墊付涉案人應繳回的補助款，明顯失能。

南榮去年被教育部停招一年，至今仍有一六五○名學生，八十八名專任教師。南榮教職員沈哲宇說，校方宣稱要走「中信金轉型模式」找財團入主，但該模式會把舊學校的師生全部轉走，只剩校長一人，對現有師生權益損害極大。

高教工會表示，教育部應解散董事會改派公益董事、指派適任校長，由學校資產為擔保向政府基金（大專校院轉型及退場基金）融資借款，確保學生原校畢業權利及教職員薪資權益。

校方：勸募資金清償薪資

南榮校方昨日表示，目前學校資金皆優先用於學生學習活動，對於無法如期發放薪資，致上最大歉意，正向企業與基金會勸募資金。 若捐資不順，董事會將依「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」，向教育部申請融資與補助，清償教職員工薪資。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法