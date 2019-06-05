監院11：0 ／花蓮縣府「採購記者」案 彈劾謝公秉

2019-06-05

〔記者謝君臨、王錦義／綜合報導〕花蓮縣政府自前年起辦理廿五件「採購記者」案，砸下公帑逾五四六萬元，分別與十四家媒體的十五名在地記者議價簽約，以限制性招標讓記者「採集輿情」，導致新聞媒體淪為公部門的傳聲筒，有違憲法保障言論自由及新聞自由的意旨。監察院昨以十一比○的票數，全數通過彈劾指示辦理該案的花縣府前副秘書長謝公秉、執行者花縣府行政暨研考處長林金虎及科長黃微鈞。

至於花蓮縣前縣長傅崐萁是否涉案？監察委員王幼玲指出，約詢時，傅說縣長不會管這麼小的案子，完全不記得有「採購記者」一事，公文上也沒提到。謝公秉則說，傅僅曾向他提及可否維持「五星級縣長」殊榮，但事後未再追問，本案並無切確證據證明傅涉此案。至於相關人的刑事責任，由檢調釐清中。

林金虎昨對記者詢問回應說：「我不知道。」並以開會為由掛斷電話；謝公秉手機則未開機。

25件採購案 14媒體、15名記者涉入

監委調查，二○一七、一八年間，謝指示林金虎及黃微鈞辦理「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」等廿五件採購案，分別與十四家媒體的十五名記者議價簽約，給予每人十四萬七千元至廿八萬三千元不等款項。

監委約詢謝時，當場播放謝與某記者的談話內容；謝表示：「你就一個月給他寫一篇輿情的那個，直接交給我，阿那個費用，…看是五萬塊，那我叫林處長直接就提領給你，…只有你知、我知，還有處長…。」謝聽完啞口無言，承認確是他所言。

曾擔任記者的監委王幼玲、王美玉，均對此案表示痛心。王幼玲說，公部門依法不得以「置入性行銷」進行政策宣導，但收買記者問題更為嚴重。王美玉則指，此案涉及「兩個背叛」，一是媒體背叛「第四權」監督政府的天職，另一則是記者背叛所屬企業。監委趙永清則說，除了政府機關，媒體也應自重。

該案曝光後，除了地方報更生日報以外，其他全國性媒體多數涉案記者遭公司開除或「被請辭」，檢調也介入調查，目前多數記者已轉往其他地方媒體工作或轉職。

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