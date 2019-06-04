吃飽？吃巧？ 端午嗑粽 適量最好

2019-06-04

文／李昱琦

65歲的蔡媽媽（化名）是糖尿病患者，定期在門診追蹤病情。日前她回診時，因空腹血糖值太高，被帶到營養師的衛教門診。營養師仔細詢問她前一天的飲食情形，她怯怯地說：「昨晚偷吃了兩個肉粽，沒想到抽血就露餡。」

傳統糯米肉粽內含豐富餡料，一個肉粽的熱量通常是450-600大卡，相當於2碗白飯，若要完全消耗熱量，必須騎20公里的自行車，或快走9公里，或是慢跑8公里。

蔡媽媽在晚餐後又多吃兩個肉粽，不僅血糖飆高，體重也會增加。如果粽子裡又有花生，花生屬於油脂類，熱量相當高。

糖尿病飲食必須是「健康飲食」，也就是根據患者的狀況提供適當的熱量及營養素，以控制血糖，因此，對於糖尿病人來說，一個肉粽就是一餐的主食，不能拿來當點心吃。

近年來流行個頭小的冰粽、水晶粽之類的一口粽，粽餡常是甜的紅豆、芝麻、花生、芋頭、黑糖等，熱量其實均接近200大卡，其冰冰涼涼有Q勁，很容易讓人不設防地一口接一口吃，對糖尿病人來說，也是要淺嚐就好，否則血糖升高就不妙了。

而水晶粽的皮料一般是地瓜粉、太白粉、水晶粉、樹薯粉等，雖是適合慢性腎臟病患者的低氮澱粉類，但若內餡是綠豆、紅豆、花生、芝麻等，因屬於高磷食物，也應避免食用。

搭配青菜及水果 平衡油脂

值得一提的是，水晶粽之類的一口粽，給老年人和小孩吃時，宜先切小塊再入口，雖然是小小一個，也不要輕忽它的危險性。

吃粽應景，不管是一般人還是慢性病人，建議都適可而止，吃粽時不妨煮個筍子湯或搭配青菜食用，增加纖維量，並在餐後吃適量的水果，以平衡太多的油脂。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院營養師）

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