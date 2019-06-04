大群館裝修更名租金暴漲 侯友宜︰已委外承租代管

2019-06-04

〔記者賴筱桐、吳佳穎、郭安家／綜合報導〕新北市長侯友宜在去年選舉期間，因太太任美鈴家族所屬的又昱公司將名下房產出租給文化大學作為學生宿舍「大群館」，爆發違法爭議。又昱後來與文大解約，四百名學生被迫搬離。該棟建築物最近更名為「凱旋苑」，重新裝潢招租，租金上漲約兩倍，學生抱怨租不起。侯友宜昨天僅表示，建物委託新光人壽公寓大廈管理維護公司承租代管，應由新壽公司說明。

「凱旋苑」主打獨立套房、附設家具與簡易家電，提供二十四小時保全、光纖網路，還有專人打掃公共空間、收垃圾。雙人套房月租金一萬七千元至一萬八千元，單人套房月租金約一萬六千元。

相較過去學生宿舍四人房，以一學期四個月計算，每人一萬八千元，平均月租金四千五百元高出兩倍，預計七月起開放入住。

新光金控資深副總徐順鋆強調， 凱旋苑除了重新裝潢外，也提供保全、清潔、門禁管理等措施；招租對象不限於學生，一般民眾也能承租，服務內容「以質取勝」。

房仲業者表示，究竟是房東或房客獲利？取決於租賃市場的自由商業機制及主觀價值而定。

北市6處公宅 尚無學校申請

北市都發局都市規畫科長楊智盛昨表示，若該房舍比照民間租賃採一對一招租，就是一般租屋市場的集合住宅，符合集合住宅使用執照。

北市過去為解決問題釋出六處公宅安置學生，都發局昨坦言，去年八月至九月中公告期間，沒有任何一間學校申請使用。

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