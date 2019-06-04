大學學費全球第14？ 教部︰單一指標不準

2019-06-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會昨公布「全球大學學費排行榜」，採購買力平價（PPP）來換算各國學費，發現台灣學費換算後平均為六二一八美元（約台幣十九萬五千多元），高居全球第十四名，呼籲政府挹注高教、凍漲學費。但教育部指出，學費應考量各面向，不宜單一指標比對，且今年迄今未有學校申請調漲。

高教工會成員蘇子軒表示，研究方法參考OECD組織出版的《教育概覽》，將各國大學生一年的學雜費支出用購買力平價來換算，並依公、私立人數比例計算加權，比較出全球人均GDP前一百名的國家列表。台灣學費換算後平均為六二一八美元，位居全球第十四名，比中位數的墨西哥一七七四美元高出許多，呼籲教部退回各校調漲學費申請，並課徵資本利得稅挹注高教。反教育商品化聯盟成員謝毅弘表示，讀大學除學費外，尚有食宿交通開銷，估算公校生一年花費約台幣廿五萬、私校更要卅萬以上。

教育部高教司長朱俊彰表示，各國高教發展有其脈絡，賦稅也不一，學費不宜直接換算。國內審議學雜費，會看物價指數、家庭可支配所得、員工薪資等，並依學校財務、辦學績效、照顧弱勢等綜合評估。而今年度學雜費調漲申請到十七日，尚無學校提出。

實踐校長質疑計算方式 清大盼適度提高學費

實踐大學校長陳振貴則質疑，高教工會排名非同一年度，其公式也不明，還有不少國家採福利政策才能免學費，與台灣不同。世新大學校長吳永乾說，需以教育成本及經費來源等結構判斷，不能直接用收取金額論斷，台灣若長年凍漲學費，恐讓高教品質更沉淪。

清華大學校長賀陳弘表示，低學費反而是社會不正義，家境好的學生多是上學費低的大學且受到大量補貼，應適度提高學費，讓學校運用幫助弱勢生少打工、專心讀書。

另，教育部去年修正「高級中等以上學校學生就學貸款作業要點」，放寬申貸及緩繳條件，只繳利息期限增為四年，最新統計顯示，一○六學年學貸人次為四十八萬多，較前一年五十二萬多人次降低、比二○○九年近八十二萬人次更是大減。申貸金額則從一○五學年二一四億多降為二○三億多元，學貸人數及金額都有逐年降勢。

大學學費表格

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