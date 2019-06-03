翁練陰吊功20年 包皮結痂封「口」難解尿

2019-06-03

記者方志賢／高雄報導

一名60多歲老翁練陰吊功20年，以棉繩綁住陰莖根部，不停前後擺動，期盼藉此陰莖變長變粗當「硬」漢，但沒想到陰莖長期拉扯、受傷，加上有糖尿病史，傷口癒合不好、結痂，整個結痂包皮包住尿道口，造成解尿困難，經醫師手術切除結痂包皮組織後，才恢復正常排尿功能。

鳳山開業泌尿科醫師李嘉文表示，這名老翁就診時，全身尿騷味，因「尿尿亂噴」而就醫，請他脫褲檢查，竟發現其尿道口被結痂的包皮整個覆蓋住，才會解尿困難。

李嘉文詢問老翁為何這樣？他說為讓陰莖變長、變粗，增強性能力，練陰吊功20年，以棉繩綁住陰莖根部，不停前後擺動，從吊2公斤的鉛塊開始練，練到最後能吊起150公斤的重物，並宣稱練功後，陰莖變粗、變硬，「金槍不倒」且「戰力持久」。

不過，老翁陰莖因長年綁重物擺動，長期拉扯受傷，加上他有糖尿病史，雖血糖控制不錯，但傷口還是不容易癒合，包皮長期反覆發炎、結痂而硬化，大量結痂包皮組織覆蓋住尿道口，造成他排尿困難。

李嘉文說，為老翁進行雷射包皮環切手術，清除掉大量結痂包皮組織，才讓他恢復正常排尿功能。他提醒，男性器官要變粗、變長，要靠正規醫療，例如龜頭注入玻尿酸，可讓龜頭變大；在海棉體外面植入人工真皮可變粗；陰莖懸韌帶放鬆，或恥骨處局部抽脂，視覺上可達到變長效果。

李嘉文強調，男性若有勃起障礙，可服用威而鋼、犀利士改善，至於早洩治療，也可利用口服藥「必利勁」，從大腦神經傳導激素下手，延緩射精反射。

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