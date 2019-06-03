《愛肝加油站》C肝干擾素治療失敗 可改用口服新藥

2019-06-03

文／許金川

Q：我有慢性C肝帶原，曾經接受兩次干擾素治療，治療期間很辛苦，最後還是治療失敗了。醫師說我的C肝病毒是基因型第一型，本來就比較難治療，這讓我相當沮喪，心想這輩子應該很難逃脫C型肝炎病毒與肝癌的威脅了。

最近一直看到C型肝炎口服新藥治療的消息，重新燃起我對C肝治療的一線希望，聽說自費治療挺貴的，請問以我的情況，健保會給付嗎？治療的副作用大嗎？

A：C型肝炎病毒依基因型不同可分為6型，在台灣大都屬於基因型第1型1b或第2型，其次則是基因型第1型1a，在過去C肝治療只有干擾素加口服抗病毒藥雷巴威林，基因型第1型的患者治療成功率大概只有5-6成，因此，很多患者雖然有接受治療，但約有一半病友治療失敗，而且治療期間也有不少副作用。好在這幾年來C肝口服新藥問世，除了治療的副作用很少、成功率也大幅提升。

目前台灣已經上市，也納入健保的C肝口服新藥大約有7種，其條件是只要測得到C肝病毒，健保都可給付治療，您過去曾接受兩次干擾素治療失敗，目前若確定測得到C型肝炎病毒，就符合健保治療的規範，可積極評估接受C肝口服新藥治療。

針對基因型第1型的患者，又曾接受干擾素組合療法失敗，可以考慮適用於任一種基因型的藥物Maviret（艾百樂）或Epclusa（宜譜莎），Harvoni（夏奉寧）也是另一選擇，但若是已經有初期肝硬化，Harvoni須合併雷巴威林一起治療，另一藥物Zepatier（賀肝樂）也適用於第1型的患者，不過如果是基因型1a、且又有抗藥性，則需加上雷巴威林合併治療16週。

至於C肝口服新藥治療的副作用很小，也並非每個人都會出現，大多僅會在服藥初期有稍微頭痛、疲倦感或腸胃不適，一旦停藥，副作用也就緩解了。（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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