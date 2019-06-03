「粉紅尿」別輕忽 攝護腺肥大徵兆

2019-06-03

文／吳孟恩

48歲的鄭先生（化名）這個月約有5、6次尿尿是粉紅色，有時顏色更深些，他不經意地跟老婆提起，老婆聽了直說是血尿，叫他去看醫師。鄭先生認為，只是粉紅色而已，也沒症狀，幹嘛大驚小怪，但還是熬不過老婆的催促來看醫師。

許多人跟鄭先生一樣，不認為粉紅色尿有問題，其實粉紅色尿也是血尿的表現，當尿液變色成粉紅色、烏龍茶色、咖啡色、可樂色，即使沒有合併其他症狀也要就醫。

經過尿液、血液檢查及腎臟與膀胱超音波檢查之後，鄭先生確診有攝護腺肥大發炎的症狀，沒有結石及腫瘤指數偏高的問題，先予以藥物治療改善，再追蹤預後情況，若難以控制需考慮手術解決。

一般而言，超過50歲的男性容易因攝護腺肥大而血尿，因為男性年齡增加，攝護腺組織增生後會壓縮尿道空間，導致解尿困難、頻尿、夜尿和血尿等問題。

◎臨床上，從泌尿道任何一處的出血都有可能會造成血尿，不容輕忽。例如：

●膀胱發炎，常併發解尿灼熱及疼痛感。

●腎盂發炎，常併發腰痛及發燒。

●尿路結石，常併發背腰痛、流冷汗及噁心嘔吐。

●腎絲球腎炎，常合併突發性高血壓、全身水腫、疲倦。

●劇烈運動後：例如行軍、久站或馬拉松後都有血尿的案例報告。

●攝護腺良性增生，常見於50歲以上的男性。

●癌症：腎癌、泌尿上皮癌、攝護腺癌等。

●受傷：常見於機車側撞、摔出後的車禍，合併內出血或休克的致命危險。

不過，有些食物的天然紅色色素也會造成尿液變色，食用量較多時會被誤認為血尿。常見有：甜菜根、火龍果、覆盆子、桑椹、大黃莖葉；某些抗結核藥物和肌肉鬆弛劑會造成尿液變成深橘色，有時也會被誤認為血尿。

血尿是個可怕的症狀，雖然大多不會有立刻致命的危險，但也不能輕忽，要盡快找原因。

一般而言，1公升的尿液，只要含有3滴血（0.3CC）就能被肉眼識別染紅。所以看到血尿先不要把尿液沖掉，如果有手機能照相，最好把血尿拍下來，以提供臨床醫師更多的判斷依據。

（作者為岡山秀傳醫院腎臟科醫師）

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