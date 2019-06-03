學位證書電子化 4大學先試辦

2019-06-03

〔記者林曉雲／台北報導〕數位化時代，教育部研擬推動「學位證書電子化」，先由成大、清大、北科大和建國科大四所大學試辦，未來可能考慮結合區塊鏈技術，讓學位證書可用於再升學或求職。不過，教育部也強調，不會廢除紙本畢業證書，而是採行紙版和數位版雙軌制。

瑞士、星、美大學已實施

瑞士、新加坡、美國等國的大學已開始運用區塊鏈在數位版學位證書，例如美國南新罕布夏大學已同步提供紙本和使用區塊鏈的數位版學位證書，因區塊鏈存入的資料僅供擁有加密「金鑰」的人員登入及查閱，資料登入就無人能刪除，紀錄可被永久保存。

成大年底提出加密程式

教育部高教司長朱俊彰表示，成大年底將先提出將畢業證書加密數位化的程式，視研發進度，不確定是否來得及在明年畢業季試辦。成大教學發展中心主任舒宇宸表示，不只是技術的問題，而是需要全方位考量，例如歐盟GDPR的隱私權保護，也要顧及每個學校的不同特色，也需要與時俱進的資安防護。

紙本證書仍會同步提供

朱俊彰表示，畢業證書數位化還要考慮後續的運用面。未來畢業生如果拿著加密的數位學歷證書去求職或考試，企業須有相對應的查偽技術，所以實施之前，須先向社會和企業推廣。

中興大學特聘教授武東星表示，在終身學習需求下，學制更多元是不可擋潮流，美南新罕布夏大學遠距學制的國際化規模就很大。台灣目前對國外學歷尚倚賴外館認證機制，卻仍有偽造學位證書弊案，加上未來退場學校、各類進修學制、社大學分採認等也是問題，提早建立仿金融區塊鏈的嚴謹認證系統，對各大學的學位含金量可增加保障，但因事涉個人權益保護，由政府層級主辦，較有利於各行政機關如勞保和戶籍等行政資料庫之整合，也較有足夠經費運作與保障。

中山大學校長鄭英耀認為，大學或碩博士的紙本畢業證書是一個專業與學習、努力成長的表徵，也連結許多人共同成長、美好或難忘的記憶，若只是電子化，似乎文化性會低一些，雙軌並行是較好作法。

將於今年畢業的台大李姓學生表示，如果做好防偽及個人隱私保護，有數位版畢業證書很方便；台大王姓畢業生家長也支持，笑說自己的台大畢業證書已經不知放那裡，數位版就不會有遺失的問題。

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