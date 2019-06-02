二尖瓣脫垂逆流 四合一開胸手術救回

2019-06-02

記者蔡淑媛／台中報導

67歲吳姓退休老師不知自己罹患先天性罕見心臟病，左心室海棉空洞化，造成重度心衰竭、心律不整、心臟肥厚，有猝死風險。出現咳喘，無法平躺，還以為是空污問題，直到今年3月抱孫子有媽媽手就醫，被發現心臟病導致肺積水，施打利尿劑後近乎休克，轉診至中榮開胸手術救命。

咳喘無法平躺 還以為是空污

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯指出，吳婦罹患罕病「左心室致密化不全」，左心室心肌病變如海棉出現一個個空洞，導致心律不整、重度主動脈瓣逆流、升主動脈擴大、二尖瓣逆流，造成心臟肥大有8.6公分（正常約5公分），收縮功能只剩一半，嚴重心衰竭。

吳婦說，今年初感冒後嚴重乾咳，平躺喘到不行，只能側睡，以為是空污引起咳喘，後因手痠就醫才發現已嚴重肺積水、心跳140下，注射利尿劑脫水，竟近乎休克，被轉送中榮急診。

吳詠斯為吳婦進行四合一開胸手術，置換主動脈瓣、修補二尖瓣、針對心律不整做電燒手術改善，手術逾10小時，術後恢復良好，現在能進行散步、騎腳踏車等輕度運動。

另名58歲黃姓婦人，5年前出現緊張、焦慮、胸痛，發現罹患二尖瓣脫垂導致逆流，到中榮接受傳統開胸手術修補二尖瓣，手術健保給付，術後配合醫囑運動、做心肺復健及控制飲食，復元良好，今年3月重回工作崗位。

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智指出，不少民眾因二尖瓣較高有脫垂問題，可能出現二尖瓣脫垂症候群，包括胸悶、焦慮、胸刺痛、睡不好，須定期追蹤。如果因老化等問題出現二尖瓣逆流，要評估服藥治療，以免惡化為心臟衰竭。

魏皓智也說，目前心導管方式修補二尖瓣脫垂使用瓣膜夾，無法徹底解決脫垂問題，但透過傳統開刀修補，植入二尖瓣腱索，再固定二尖瓣環，能妥善修補且不必終身服抗凝血劑，僅3％至5％的併發症。

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