創作〈大頭大頭下雨不愁〉 95歲獲博士

2019-06-02

〔記者林曉雲／台北報導〕〈大頭大頭，下雨不愁〉創作者、九十五歲熊智銳昨天獲頒文化大學文學博士學位，他以近四年時間，在文大中文所勤學苦讀，以「王維詩歌藝趣研究」論文取得博士學位，成為他的家族中第十一位博士，也是今年全國最高齡取得博士學位者。

今年最高齡博士

熊智銳昨天由女兒熊秉純及孫子熊信寬等人陪同出席畢典。文大校長徐興慶表示，熊秉純是文化校友，熊智銳父女均在文大就讀，女兒是學姊、爸爸是學弟，也很特殊。

熊智銳表示，他在抗戰時就讀師範學校，戰後任教小學，兩年後逃難抵台與妻子王廷蘭結婚，相依相扶五十七年，妻子曾榮膺金氏紀錄「台灣生最多（五個）博士的媽媽」。

夫妻倆注重兒女教育，子女五人均為美國名校博士，加上女婿、媳婦與孫子，家族博士多達十人，他成為家族第十一位博士。

孫子「熊仔」熊信寬曾以首張專輯《無限》入圍金音獎、金曲獎等，並獲金音獎最佳新人等三項大獎。熊信寬昨天獻花給爺爺祝賀，他說，爺爺都會要他背中華詩詞，背一句就可以獲得一百元，因此他唱饒舌歌時，背得快、也念得順。

熊智銳長年奉獻杏壇，曾任日月潭小學、光明小學校長、台灣省教育廳新聞聯絡人、督學、專門委員召集人、總核稿等職。民國八十年退休後，全力投入社教義工的工作。

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