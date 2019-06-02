機車情境式考題／大魔王難題 逾半考生答錯

2019-06-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕考領機車駕照筆試題目︰「機車行經無號誌十字路口前，右前方有汽車該如何行駛較佳？」正確答案是騎士行至路口時應減速接近、小心通過路口；但超過一半考生選擇應先停在交岔路口前、等汽車通過後再繼續通行的錯誤答案。

每年約有廿五萬人考領機車駕照，去年十一月一日，筆試題庫新增六十題機車情境題考題，筆試的情境題出題比例從五題增加至十題，經過逾半年時間，公路總局統計，最多考生答錯的就是此題。

公總表示，其他易錯題目包括︰大型車轉彎時，騎士應避免進入的內輪差範圍在哪；無號誌的雙向雙線十字路口，三輛不同方向的機車要通過時，依路權應由哪輛車優先通過；下坡路段如何煞車較安全；與對向機車同時轉彎進入同一車道，誰應該要先行駛等。

根據警政署資料，機車肇事原因前三名為︰未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等行為。為降低機車肇事率及模擬機車駕駛人上路後，容易面臨危險駕駛情境，去年再新增六十題機車情境題，主要命題為車道行駛與變換車道、轉彎、危險駕駛、駕駛不當行為、路權及防禦駕駛等題型，期盼培養駕駛人正確行駛習慣。

9月起申請駕照 得先看實際影片

公總表示，除不斷更新筆試題庫，透過增加圖片式情境考題，讓考生未來上路遇到各種狀況能更因應，今年九月起，要申請機車駕照得先上「機車危險感知教育平台」，透過實境影片，自我測驗騎車時的危險感知思維。

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