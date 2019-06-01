把握4低原則 腎臟病友安心吃粽

2019-06-01

文／陳昭君

端午佳節粽飄香，許多民眾都會開始準備應景的粽子，但慢性腎衰竭病患該如何健康的享粽呢？

低蛋白、低磷、低鈉、低鉀

腎友們因無法正常排除體內新陳代謝廢物，導致過多含氮廢物堆積在血液中，造成電解質不平衡，平日飲食需遵守「低蛋白、低磷、低鈉、低鉀」原則。

◎以下幾點提供給腎友們參考：

●了解自己可以吃的蛋白質份量

粽子包的豬肉、蛋黃、魷魚、豆乾、干貝、鮑魚等食材，是屬於豆魚蛋肉類富含蛋白質，以一顆正常傳統大小肉粽約200公克來說，約含1.5-2份（兩）肉類，腎友需依照營養師建議量做控制，避免攝取過多蛋白質造成腎臟負擔。

●養生五穀粽含磷高

標榜高纖的五穀粽、養生粽，包的五穀米、紫糯米、蓮子、薏仁、栗子、花生、紅豆等均屬於高磷食材，攝取過多容易高血磷，造成皮膚癢、骨骼病變，加速腎臟的衰退，建議可選擇吃白糯米粽。

●低鹽小技巧

限制鹽份攝取可減少水腫、高血壓情形，餡料選擇以新鮮食材為主，可用花椒、五香、紅蔥頭、蒜頭、香菇、白醋等調味略醃、略滷，避免先將米及餡料先炒過，可減少油脂及鹽分攝取，食用時，少淋甜辣醬、醬油膏、辣椒醬等沾醬。

●鉀離子不可輕忽

豆沙粽、八寶甜粽內包的地瓜、葡萄乾、蔓越莓乾、紅豆、綠豆、芋頭等餡料均屬於高鉀食材，腎友若有血鉀高、尿量少情形請避免食用，以免高血鉀導致心律不整，此外深綠色蔬菜含鉀量也高，烹調前泡水或用熱水汆燙過，可去除掉鉀，不可生食蔬菜。

●均衡配搭不可少

因粽子包的蔬菜量有限，單吃一顆粽子當正餐，營養不均衡且纖維質不足，需再搭配燙青菜，餐間可再吃份水果，水果可選擇蘋果、葡萄、鳳梨等低鉀離子水果，並建議飯後多走動，可減少因糯米引起的消化不良、腹脹、腸胃不適等問題。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）

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