心血管沒塞卻昏倒 「心室內血栓」惹禍

2019-06-01

記者吳亮儀／台北報導

沒有心血管疾病，也不能忽略心臟健康！52歲的吳先生沒有慢性病史，但去年底突然在家中昏倒，送醫搶救後救回一命，經仔細檢查發現是心臟內心室血栓，讓吳先生嚇了一跳，竟然心臟有問題。

心臟衰竭為致病因

新光醫院心臟內科醫師王子林指出，許多病患是因心室內血栓導致中風和心肌梗塞，而造成問題的根本因素就是心臟衰竭，導致心臟無法把足夠的血液供應到全身。

王子林說，心臟衰竭病人中有7%病患會因心臟收縮無力，輸出率不好造成心室內血栓，心臟內的血栓不容易被發現。

2018年美國心臟醫學會研究發現，約有10%到30%的患者會被延遲診斷，主要是心室內血栓病人會受到身型過胖、過瘦、罹患肺部疾患、插滿管路危急的病人等因素影響超音波影像，導致影像不清或無法判讀。

10-30%患者被延遲診斷

王子林指出，目前只要施打一點點對比劑，讓心臟的輪廓在超音波底下清晰可見，能見到傳統超音波所看不見的血栓；「有無血栓，用藥就有所不同」，王子林說，超音波檢查無輻射線，孕婦、小孩也可做，肝腎功能差者不受影響。

王子林提醒，若本身有心血管疾病的人就屬於高風險族群，至於平常走路時就會喘、腳腫起來，或體重突然在2、3天內變重好幾公斤等症狀，最好趕緊就醫檢查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法