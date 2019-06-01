中暑有分陰陽 中醫教戰緩解

2019-06-01

文／滕家璿

氣溫飆破30℃，許多人安排水上活動消暑，32歲的汪小姐全家出海泡水、划獨木舟，大人小孩玩得不亦樂乎，但上岸後，汪小姐覺得人很不舒服，全身發熱、頭痛，口乾舌燥猛灌冰水，同行的友人懷疑她中暑了，拿清涼的油膏塗在她肩頸並做刮痧動作，一會兒後才稍微舒服些。

每到夏季就會有中暑的病患前來門診，有的說頭昏昏沉沉、全身乏力，甚至有嘔吐、拉肚子的情況。也有在大太陽底下工作或運動後，出現身熱、頭痛、煩躁、大渴、大汗、喜飲冷水，甚至大便乾結。

這二類症狀在中醫皆稱為中暑，前者稱為「陰暑」，後者稱為「陽暑」。

「陰暑」主要是因為現代人常出入於室外和冷氣房之間，造成身體毛細孔一下張開一下緊閉，造成身體無法藉由汗液把暑氣帶出體外，致暑氣停留在體內，有病患因此而吃下過多生冷、寒涼的消暑食物，造成有嘔吐或拉肚子的情況。

陽暑 可刮痧涼補退火

「陽暑」主要是因為長時間在大太陽底下活動，導致熱毒傷陰，所以會有頭痛煩躁、身體大熱、大渴大汗，臨床上會有脈浮氣喘或全身乏力的情況。

除了以上的症狀外，還可以如何判斷自己是否中暑？最簡單的方法是請別人或自己用大拇指、食指夾住自己的山根（鼻子從低開始高起的部分），輕捏3至5下，若有紅痧出現，久而不退者，即為中暑。或用刮痧的方法，在患者的肩頸和背部刮痧，若有出痧者亦為中暑。

若已經有中暑者，自己可以做些什麼？應先判斷自己是中陰暑還是陽暑，若無法判斷可先請旁人用按摩或刮痧自己的肩頸和背部，看看是否有緩解的情況，如果有緩解，八成是中暑了。

陰暑 發汗排體內暑氣

中陽暑者，可以吃一些清涼退火的食品或飲品，例如：苦瓜、仙草、西瓜之類，消暑解渴；中陰暑者，不宜吃太多清涼退火的飲品，反而要吃一點可以讓身體微微發汗的食品，例如：薑絲蛤蜊湯，藉由發汗把體內的暑氣排出。

如果有以上症狀又無法自行解決，建議就近尋求醫療院所醫師診治。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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