「科技觀光得塔推進賽」首獎抱走百萬

2019-06-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕如何將高科技、大數據與台灣豐富的觀光資源做結合，打造全新旅遊模式？交通部觀光局主辦的「科技觀光得塔推進賽」中，參賽者利用政府開放資訊及大數據，做了極佳詮釋，賽事最後由Funliday團隊的「行程規劃與推薦」作品奪下首獎超級玉山獎，抱走 一百萬獎金，交通部長林佳龍親自頒獎鼓勵。

結合科技與觀光 吸引140件作品角逐

此賽事是觀光局首度跨界結合國內科技新創技術及觀光領域能量所舉辦的活動，共吸引全球十二國、一百四十件作品角逐，昨天在世貿一館Inno VEX進行決選Pitch賽，由Funliday團隊奪冠；第二名超級阿里山獎及五十萬元獎金，則由Velodash+Travel團隊的「單車團騎 社群交友」作品獲得；iMarts愛碼市智能團隊以「Qrcode多語文化導覽App」拿下第三名最佳陽明山獎和獎金三十萬元。

林佳龍表示，他看到有許多智慧的娛樂產品，響應觀光局推的「食宿遊購行」概念，現在大家都有智慧手機及行動裝置，透過科技應用，甚至融入AR、VR技術，讓觀光體驗更豐富，也達到與國際接軌效果。

Funliday Inc.執行長黃韋力介紹，參賽作品「行程規劃與推薦」，等於是旅遊的Google Map，排好的行程可變更，系統會重新規劃路線及相關資訊，且同行旅伴也能共同編輯，未來還會進化到可以分享旅遊心情。

至於「單車團騎 社群交友」的App，Velodash的共同創辦人暨執行長黃彥菱解釋，App不但列出所有單車路線，還評等出其難易，系統中也有許多單車的旅遊行程可選擇，還可發表騎乘感想，與他人互動。

iMarts的創辦人暨執行長官欣怡針對其作品「Qrcode多語文化導覽App」解說，她表示，外國人到台灣逛夜市吃美食，常有看不懂或者翻譯很混亂的困擾，但只要掃描Qrcode，就能立刻知道美食到底是什麼內容，旅遊環境更加友善便利。

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