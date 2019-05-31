食慾不佳、嗜睡 就醫才知是肺癌

2019-05-31

記者蔡思培／台北報導

1位80多歲的老先生今年初出現食慾不好且嗜睡，持續3個月後就醫。醫師檢查後發現，他的血鈣值過高，進一步做電腦斷層掃描檢查後，確診為肺癌。醫師提醒，老年病人若出現高血鈣，需考慮肺部長腫瘤的可能性。

台北市立聯合醫院中興院區腎臟內科醫師劉文勝表示，血鈣是一種重要的電解質，可以調控骨骼肌及心臟的收縮，血鈣過高常是由副甲狀腺素亢進所引起，會造成嗜睡、便秘、意識不清、心電圖異常。

老年病人高血鈣 恐是肺部長腫瘤

這位老先生的副甲狀腺素正常，也沒攝取過多鈣質飲食，但在停用保鈣型利尿劑，補充水分後，仍出現高血鈣。 因他年紀大，以及過去有抽菸病史，考慮到有可能是肺腫瘤，電腦斷層掃描顯示，他的右側肺門後方有6.4公分的腫瘤，合併肝臟、淋巴結及骨頭轉移，影像確診為肺癌。

劉文勝指出，患者就醫初期有使用保鈣型利尿劑，且對一開始的補充水分有反應，容易讓臨床醫師鬆懈，然而病人的高血鈣再次發生時，副甲狀腺素功能正常便提示了需考慮其他因素。

此外，病人因食慾不好、營養不良，造成血清中的白蛋白降低，連帶也讓血清中的鈣質測定上較實際偏低。

劉文勝說，高血鈣的治療與臨床症狀需為內科醫師所熟悉，在老年病人身上出現的高血鈣往往需考慮腫瘤所引起的伴隨症狀，以便正確診治。

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