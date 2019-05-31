食用過量辣醬 急性氣喘險送命

2019-05-31

記者劉濱銓／南投報導

30歲的黃姓男子患有氣喘，很愛吃辣，幾乎餐餐都要加辣，近日用餐時，在乾麵裡加了半碗的辣椒醬，不料氣喘半夜突然發作，出現呼吸困難、喘等症狀，當下使用噴劑都沒效，緊急送到衛福部南投醫院急救，並插管送加護病房，病情才好轉，日前已拔管出院。

衛福部南投醫院指出，黃男嗜辣，不只外出用餐必加辣，還會自製辣椒醬，以便隨時享用，也因平時少有氣喘發作症狀，即便隨身帶著噴霧劑，但都未規律使用，只在急性發作時緩解症狀，不料此次氣喘嚴重發作，連噴霧劑也控制不了，呼吸還更加困難。

醫籲清淡飲食 避免過敏原刺激

衛福部南投醫院胸腔內科醫師王耀麟表示，黃男氣喘急性發作，研判是吃辣過量，加上未規律服藥，導致病情控制不良，起初入院時，出現呼吸短促、盜汗、雙眼呆滯、四肢末梢發青、發紫等，緊急插管才控制病情。

他說，氣喘是慢性呼吸道發炎疾病，如天氣變化、空氣污染、感冒、抽菸或接觸到過敏原時，就可能引發氣喘急性發作，其他像酒精、辣椒等刺激性食物，也容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、心悸，誘發氣喘，甚至出現反覆哮喘、呼吸困難，嚴重還會危及生命，呼籲患者應清淡飲食，避免過敏原刺激，定期檢查、規律服藥，才能控制病情。

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