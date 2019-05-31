免疫治療晚期肝癌 健保有給付

2019-05-31

記者陳建志／台中報導

55歲的莊先生因肝癌轉移，造成肺部佈滿腫瘤，經6次免疫療法治療後，腫瘤剩2顆；罹患肝癌第3期的65歲許姓男子，則是經光子刀合併4次免疫療法，肝內腫瘤及血管栓塞接近全消，因今年4月1日開始，肝癌患者申請審核通過就有健保給付，讓肝癌晚期患者保有一線生機。

治癒率達20% 遠高於標靶藥物

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳家禹表示，晚期肝癌預後不佳，5年存活率僅剩1成，標準治療方式為標靶藥物，但治癒率僅約3%，且副作用極大，影響患者生活品質；「免疫檢查點抑制劑」是目前治療晚期肝癌的最新利器，大部分患者都可接受此治療，副作用不高，相較標靶藥物，治癒率可高達20%，因此經醫師評估後，認為適合嘗試使用免疫療法者，會建議儘早接受治療。

陳家禹舉例，1名55歲的莊先生是B型肝炎患者，但未定期接受追蹤，等到身體不適檢查，肝臟已經長了1顆腫瘤，因位置靠近下腔靜脈，肝癌細胞轉移至腦部及肺部，造成肺部也出現10多顆腫瘤，經各種方式治療，病情一度獲得控制，但半年後復發，後來接受免疫檢查點抑制劑6次治療後，肺部腫瘤只剩2顆，原本最大的3公分腫瘤也縮小剩1公分，治療效果明顯。

陳家禹說，另1名65歲的許姓男子，同樣是B肝患者卻未追蹤，近日覺得容易喘，就醫檢查赫然發現，兩葉肝臟都長腫瘤，造成肝門靜脈、下腔靜脈快塞到心臟，已是肝癌第3期，當時預估存活率不到1年。經接受光子刀合併4次免疫療法治療，肝內腫瘤及血管栓塞幾乎全消除，治療過程也未出現明顯副作用，且體力越來越好，患者慶幸接受此療法。

陳家禹介紹，免疫療法是以體重來計算施打的劑量，以體重60公斤的患者來說，1個療程大概要花60萬元（每次大約13萬元，需要打4到6次才能評估療效），因此過去健保未給付時，對於經濟狀況不佳的患者來說是很大負擔。

陳家禹說，健保署已宣布從今年4月1日起，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌等8種癌症病人，經醫師評估適用免疫治療，且申請審核通過就納入健保給付，若不符健保給付條件，經濟狀況許可，也可透過此療法獲得理想療效，讓晚期肝癌患者出現一線生機。

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