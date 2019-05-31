亂吃不明草藥 膀胱癌第3期

2019-05-31

記者蔡淑媛／台中報導

70歲的李阿嬤有糖尿病，服用地下電台介紹的不明草藥粉10幾年，治病不成，反而罹患膀胱癌第3期，必須全切膀胱保命，後來轉介到台中榮總接受化療合併免疫療法，腫瘤萎縮到看不見，再局部切除，才成功保留膀胱，不用揹尿袋。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元指出，膀胱癌是國人10大癌症，這類泌尿道上皮細胞癌侵犯腎臟、輸尿管及膀胱，危險因子就是抽菸、濫服不明草藥及接觸染髮劑，國人又以膀胱癌最常見，一旦癌細胞侵犯到膀胱肌肉層，出現侵犯性膀胱癌，就得切除膀胱保命。

化療併免疫療法 才保住膀胱

裘坤元表示，對於侵犯性膀胱癌，化療合併免疫療法是患者保留膀胱的契機，目前健保有條件給付免疫療法，腎功能要好、第一線化療無效或副作用，但李阿嬤因為長期服用不明中草藥，腎功能不良已有第3期慢性腎衰竭，無法健保給付，只能自費。

李阿嬤檢查發現是高惡性度的泌尿上皮細胞癌，腫瘤標記為PDL-1呈現高度陽性，裘坤元針對該標記進行免疫療法，加上化療，半年共做4次合併治療，腫瘤萎縮到看不到，接著只做局部切除膀胱，檢驗也無殘餘癌細胞。

年長婦女 無痛性血尿要注意

李阿嬤術後膀胱容量減半、約200CC，但成功保留膀胱，不用揹尿袋，讓她很感謝醫療團隊，也不敢再亂吃藥了，不過後續每3個月做膀胱鏡、雙側上泌尿道檢查追蹤。

裘坤元指出，不明中草藥可能含有致癌因子馬兜鈴酸，泌尿道代謝人體毒物和廢物，容易致癌，而膀胱裡泡著尿液，國人泌尿道上皮細胞癌有70%是膀胱癌，也提醒年長婦女有血尿常認為是發炎，但泌尿道發炎的血尿會灼痛，因此無痛性血尿要特別注意，早期膀胱癌做刮除術，5年存活率可達9成以上，晚期如不治療，1年存活率不到5%。

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