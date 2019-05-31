皮脂腺母斑 先天性胎記

2019-05-31

文／王綺嫻

小寶一出生的時候，頭皮上有明顯的黃紅色鵝卵石樣突起，那塊皮膚沒有頭髮，媽媽很擔心地問：「是不是小寶在生產過程中受傷或被擠壓，才會這樣？」

無關媽媽孕期飲食或產程擠壓

其實小寶頭皮的胎記是皮脂腺母斑。在寶寶出生時，就可見到在頭皮部位有缺髮及黃色突起病灶。有些家長會懷疑是否是生產過程中，產科醫師使用真空吸引器或產鉗，才造成頭皮缺髮或皮膚外觀有問題的情形。其實這是一種胎記，和產程中寶寶頭皮接觸的物品無關，也和產程是否較長，頭部受到擠壓、或媽媽孕程中的飲食無關。

皮脂腺母斑是先天性的錯構瘤。錯構瘤是指器官中正常的組織出現異常的組合。例如皮膚中本來就會有皮脂腺、汗腺及毛囊等構造，但是皮膚腺母斑就是表皮、皮脂腺、不成熟的汗腺和毛囊的錯誤組合及架構，導致臨床上可見乳突狀或鵝卵石樣突起，合併毛髮缺失。

皮脂腺母斑這種錯構瘤，假以時日，其中的成員有可能過度增生成腫瘤，有些是良性的增生，包括表皮增厚增生、汗腺增生成汗腺相關腫瘤、毛囊增生成毛囊腫瘤等。但有10-15%的機會可能有惡性的變化，最常見合併產生的惡性腫瘤就是皮膚的基底細胞癌。

皮脂腺母斑在出生時大約1-2公分，隨著孩子的發育成長，病灶會跟著延長及變寬。平常頭皮的清潔和正常寶寶一樣就可以，建議動作要更輕柔，不要弄破皮膚，如果不小心破皮，建議使用外用抗生素藥膏照顧傷口。

醫師建議青春期左右進行切除

青春期前後，隨小孩長大，皮脂腺母斑會變大，因為荷爾蒙開始分泌，促進皮脂腺發育，有些病灶摸起來會有油膩的感覺或聞起來有油垢的味道。建議在青春期左右進行切除手術，不但可以去除惡性腫瘤產生的風險，切除沒有頭髮的病灶後縫合，也可以改變毛髮缺失的外觀。

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）

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