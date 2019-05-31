協商破局 長榮：不理性手段 絕不屈服

2019-05-31

〔記者鄭瑋奇、謝武雄／綜合報導〕桃園市空服員職業工會前日與長榮航空進行第二次協商會議，但未達共識。桃空職工昨表示，針對八大訴求雙方差距仍巨大且進度緩慢，後續將完成罷工投票程序及六月四日長榮空服爭尊嚴大遊行。長榮則表示，工會八訴求皆已提出對案，但工會消極協商未提出具體回應，絕不屈服於工會不理性爭取福利的手段。

6.10當週再啟協商 工會願開放直播

桃空職工表示，第二次協商對於提高日支費（禁搭便車）、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等，勞資雙方差距仍大，僅在會議結束前十五分鐘，才提出台北—東京（ＢＲ一九八）航班，多增加一個月外站過夜方案。下次協商時間，工會已表達願於六月十日當週召開，且願開放直播。

工會指出，現已有超過三千名長榮會員參與罷工投票，未來有相當機率取得合法罷工權，後續將於六月四日舉辦「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，六月六日投票完後將儘速完成開票。

長榮航空則表示，要求會議直播是因為桃空職工罷工行動，將直接影響搭機旅客，牽涉到公眾利益，直播可確保民眾知的權利，避免密室協商後，勞資雙方各自表述。

桃空職工於五月廿四日、廿九日二次協商會議皆不願直播，卻公開對媒體宣布，同意在罷工投票開票後的協商，有條件開放直播，條件為應由勞資可接受的第三方人士主持，人選不限於官方；應開放專業意見進入協商；未來協商應限定次數等。

長榮航空表示，對直播三條件，雙方對第三方公正人及專業人士的認知恐有落差。近兩次協商會議，桃空職工宣稱欲盡速解決爭議，卻未就長榮所提任一方案具體回應，還要限定協商次數。

長航強調，面對桃空職工可能發起罷工，長榮航空會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法