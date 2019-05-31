政院拍板 每年培育7500名資通訊人才

2019-05-31

明年起連11年 相關科系名額將外加10％

〔記者李欣芳／台北報導〕為加速資通訊人才培育，因應產業數位轉型所需人才缺口，教育部昨向行政院院會提出「精進資通訊人才培育策略」，主持院會的行政院長蘇貞昌裁示准予備查，教育部將從一○九學年度起，由大學相關科系外加十％名額等方式，連續十一年平均每年培育七五○○人，到二○三○年培育八．三萬名資通訊人才。

估2030年補近8.3萬人才缺口

行政院科技會報辦公室估計，產業數位轉型需求人才缺口到二○三○年時有八．三萬人，教育部因此推出培育策略。

教育部說明，一○九學年至一一九學年，將透過三個途徑培育資通訊人才，包括每年外加資通訊系所招生名額十％；在非資通訊系所開辦數位科技微學程等方式，養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技能力；針對已畢業的學生和在職者，透過開放式大學多元培育模式，建立具有資通訊數位科技第二專長的人才。

以第一年一○九學年度為例，資通訊系所、ＡＩ及資安系所外加十％培育量為三五五○人，在校生跨領域培育四五○○人，畢業生及在職者培育一○○○人，總計第一年可培育九○五○人，從一○九學年至一一九學年平均每年可增加培育資通訊人才約七五○○人。

教育部次長范巽綠表示，外加十％人力培養的資通訊本科系，包括資訊、通訊、電機、電子等；跨領域培育部分，包括泛資通科系的化工、能源、電力等，資通訊科技領域也很需要數學、會計、文創等人才跨域。

蘇貞昌裁示說，數位化不僅已是未來產業發展常態，台灣要邁向智慧國家、發展數位經濟，必然需要數位技能人才。為因應五加二產業創新轉型以及台商回流所需數位人才缺口，相關部會應共同推動精進人才培育策略。

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