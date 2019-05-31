破殼蛋禁做液蛋 明年元旦上路

2019-05-31

把關品質 訂定殺菌與未殺菌液蛋的微生物限量

〔記者林惠琴／台北報導〕國內問題「混蛋」頻傳，凸顯出液蛋品質把關問題。衛福部食藥署昨預告，未來破殼蛋不得作為液蛋原料蛋使用，並訂定殺菌液蛋與未殺菌液蛋的微生物限量，新制預計明年元旦上路。另因應農委會規劃核准弗雷拉納（Fluralaner）用於雞隻治療紅蟎感染，也增訂相關殘留容許量。

逾期蛋、破蛋做成液蛋 近年頻傳

近兩年國內陸續發生萇記泰安蛋品、元山蛋品被查獲利用逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋販售，再銷售給烘焙、快炒店等業者，讓民眾吃下肚等事件。

食藥署昨預告訂定「液蛋衛生標準草案」、「液蛋產品標示規定草案」。其中，「液蛋衛生標準草案」規範可作為液蛋使用的殼蛋型態，包含蛋殼完整無裂痕，以及蛋殼受損而蛋殼膜完整、無外在污垢黏附且內容物無洩漏的裂殼蛋，破殼蛋則不得作為液蛋原料蛋使用。

殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌

殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌，針對未殺菌液蛋的生菌數，食藥署也訂出限量標準。

「液蛋產品標示規定草案」要求另應於品名顯著加標「殺菌」或「未殺菌」字樣，並標示有效日期與保存條件。若液蛋屬於未經殺菌者，更應於產品外包裝顯著處，以中文標示「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」或等同意義的醒語。

需顯著加標殺菌與否及有效日期

食藥署食品組副組長魏任廷表示，目前全台約五十幾家液蛋業者，新制預計明年元旦實施，屆時若違反衛生標準或未依規定標示，可按「食品安全衛生管理法」處三萬元至三百萬元罰鍰。使用腐敗蛋、發霉蛋作為液蛋原料蛋，則可處六萬元至兩億元罰鍰。

防芬普尼濫用 訂新動物用藥標準

另外，近幾年發生芬普尼蛋事件，為防止芬普尼農藥被用於雞隻除蟲或除蝨，農委會規劃核准弗雷拉納用於雞隻治療紅蟎感染，提供雞農用藥選擇，食藥署昨也預告修正「動物用藥殘留標準」，配合增訂弗雷拉納在雞隻肌肉、肝、腎、脂（含皮）及蛋的殘留容許量，介於○．○六ppm（百萬分之一濃度）至一ppm不等，違者可依「食安法」處六萬元至兩億元罰鍰。

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