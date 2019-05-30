準婆婆想抱孫逼健檢 害她婚前憂鬱

2019-05-30

記者林惠琴／台北報導

一名在上市公司擔任主管的32歲女性，與男友愛情長跑10年決定步入婚姻，但準婆婆堅持媳婦未來要與公婆同住，並且為了想一圓抱孫夢，直闖媳婦公司要求遞辭呈，且在眾目睽睽之下，拖她去做健康檢查，結果婚還沒有結、寶寶還沒有懷上，媳婦卻罹患婚前憂鬱症！

原本該名女主管滿心期盼成為6月新娘，但暫無生孩子打算，不料準婆婆一心想要抱金孫，要求她婚前先辭掉工作、專心在家備孕，甚至闖進公司，嚷著要她立刻遞出辭呈、把她拖去醫院健檢，而對於這一切，男友只是要她忍耐，並說：「以後我媽就是妳媽，照她意思做就沒事了。」

世代觀念差異 引發溝通衝突

孤立無援的該名女主管，開始食不下嚥、夜不成眠，面對婚禮籌備也變得消極，更排斥他人對結婚的祝福，甚至常常沒來由的暴怒或大哭，狀況長達2個月，經求助精神科醫師後，診斷為「婚前憂鬱症」。

收治該名個案的身心診所院長楊聰財表示，年輕世代的婚姻觀趨向於個人主義，較追求與另一半的自由親密關係，跟過去傳統由長輩作主的支配控制模式不同，當兩個世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。

建議婚姻協談 找出問題源頭

楊聰財指出，尤其華人社會的女性大多被要求配合男方提出的條件，可能造成身心巨大轉變，產生價值觀差異或環境適應障礙，進而在婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致食慾不振、睡眠障礙或情緒低落等憂鬱症狀，就是婚前憂鬱症。

楊聰財建議，針對婚前憂鬱症，可透過婚姻協談找出問題源頭，再討論對策，進一步探討彼此需求，以及對婚姻生活訂定近、中、遠程目標，並鼓勵雙方攜手達成。同時可由醫師搭配藥物改善焦慮、憂鬱、失眠等症狀，舒緩患者的負面情緒，早日恢復正常生活。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法