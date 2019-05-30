腿腫惡化竟潰瘍 靜脈曲張惹禍

2019-05-30

記者林惠琴／台北報導

一名退伍榮民腿部長期痠痛，卻拖到皮膚出現潰瘍才就醫，結果發現是靜脈曲張惹的禍。醫師提醒，靜脈曲張初期症狀不明顯，患者只會感到腿部腫脹痠痛、搔癢或夜間抽筋，但若輕忽問題，隨著症狀加劇，不僅會影響外觀，更可能導致皮膚潰瘍，嚴重時恐須截肢。

台北市立聯合醫院忠孝院區家醫科醫師姚偉明表示，靜脈主要作用是將身體血液輸送回心臟，而血液從下半身回流至心臟，需要倚靠靜脈中的瓣膜阻擋血液逆流至低處，但若長時間維持相同姿勢，靜脈會因壓力過高而失去彈性，使血液回流不易或瓣膜功能異常，導致靜脈血管擴張變形與病變。

姚偉明指出，靜脈血管擴張變形與病變，可能因為長期久站使腿部壓力上升，造成靜脈曲張，但也可能因為經常用力排便或長時間蹲坐廁所，導致肛門靜脈高壓而膨大凸出，形成痔瘡。

以容易出現在櫃姐、空姐、餐飲業者等身上的靜脈曲張來說，藥師徐愛婷觀察，不少人到藥局買藥，多半是腿部冒出藍色如蜘蛛網般的扭曲血管，甚至俗稱「浮腳筋」的硬塊結節出現時，才曉得靜脈曲張上身，由於多數為長期工作型態等因素造成，要改變實屬不易。

姚偉明指出，靜脈曲張初期症狀不明顯，患者只會感到腿部腫脹痠痛、搔癢或夜間抽筋，讓人以為只是疲勞所致，但隨著症狀加劇，不只會影響外觀，更可能導致腿部皮膚潰瘍，嚴重恐截肢，因此應多注意。

初期症狀不明顯 嚴重恐截肢

徐愛婷強調，有些民眾以為抬腿能夠改善靜脈曲張，但其實只能暫時舒緩痠痛，治標但不治本。姚偉明進一步補充，目前治療靜脈曲張包含醫療彈性襪、硬化劑注射療法、傳統手術治療、口服靜脈活化劑等方式，視疾病程度、個案狀況選擇合適的治療。

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