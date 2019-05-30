《謠言終結站》產後束腹瘦腰 當心子宮脫垂漏尿

2019-05-30

記者蔡淑媛／台中報導

不少產婦產後使用束腹帶，認為可以瘦腰，幫助子宮復位、縮小腹，但醫師警告，這是完全錯誤的觀念，使用束腹反而增加腹部壓力，使器官脫垂，未來容易尿失禁，提醒子宮在產後4到6週就會逐漸復位、恢復大小，建議可做凱格爾運動，減少產後漏尿風險。

可做凱格爾運動 減少漏尿風險

茂盛醫院產科主任廖敬慈指出，婦女在懷孕、生產過程已經讓骨盆受傷，包括骨盆肌肉、神經、韌帶都有損傷，產後再用束腹帶會增加腹壓，不斷擠壓骨盆使子宮下垂，未來膀胱、直腸也會跟著下垂，出現解尿、解便困難及失禁問題，重點是症狀不會馬上出現，但20、30年後就會逐漸顯現。

許多產婦認為束腹帶是要讓骨盆縮回去、器官固定位置，讓腰部瘦得快，但其實器官都有韌帶固定在正常位置，懷孕時子宮變大，把鄰近的器官擠壓位移，但產後4到6週，子宮就會逐漸恢復原來的大小，其他器官也會慢慢復位，不可操之過急。

產後骨盆脆弱 束腹易二度傷害

廖敬慈強調，產後骨盆脆弱，再用束腹帶擠壓，反而會二度加重傷害，雖然不會有立即危險，但有長期風險，剖腹產時，可用束腹帶保護傷口，減少移動時傷口壓力產生疼痛，但使用1、2週後，傷口不痛就不能用了，而自然產時則完全不建議使用。

自然產 完全不建議使用束腹帶

廖敬慈說，臨床也見過有產婦束腹帶綁太緊，壓迫到漏尿、尿不出來，甚至痔瘡腫大，尤其是傳統使用紗布纏腰更嚴重，因此巡房時只要看到自然產的產婦使用束腹帶，一定會叫她們不要使用，避免子宮下垂。

中山附醫骨盆機能整合照護中心物理治療師賴郁芬建議，婦女產後做凱格爾運動（又稱骨盆底肌運動），強化骨盆底肌肉，增加尿道緊縮，預防改善尿失禁，膀胱、子宮及直腸脫垂，也能促進陰道緊縮。

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