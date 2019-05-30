仿冒品牌慣犯 中國假「彩虹眷村」招商

2019-05-30

〔記者林菁樺／台北報導〕知名景點「彩虹眷村」遭中業者仿冒！彩虹爺爺黃永阜塗鴉出美麗牆面，吸引來自各國觀光客造訪，卻被中國不肖業者蘭池（杭州）餐飲利用，以彩虹眷村名義招商加盟，惡劣的是該業者經常仿冒著名飲食品牌，連日本一蘭拉麵也是受害者。

日本一蘭拉麵 也是受害者

彩虹爺爺授權的彩虹文創有限公司發出聲明，指從未授權品牌經營權給任何業者，聲明內容提到，除彩虹爺爺外，日本一蘭拉麵、台灣燒丼株式會社等都是遭仿冒的受害者。

追查發現，中國蘭池（杭州）餐飲管理是仿冒台日餐飲品牌慣犯。台灣燒丼株式會社表示，並無授權給蘭池餐飲，對方盜用台灣燒丼照片、只修店名，大張旗鼓設立官網，藉此吸引不知情者加盟，收到在台的中國民眾洽詢加盟一事，才發現自己的品牌遭盜用。

發聲明效用不大 專家建議提告

智財權專家、恒達法律事務所合夥律師林佳瑩表示，各國商標法都有規範，不能惡意搶註，若真被搶註，可透過法律程序註銷其商標。不過，林佳瑩提醒，無論商標或著作權涉及跨國的案件，都要到當地法院提告或檢舉，惡意仿冒者才會有所警覺。

林佳瑩也以日本一蘭拉麵為例，蘭池和日本一蘭的店內設計、商標等幾乎如出一轍，日方前年首度提告，蘭池直到今年才將商標做小幅度修改。林佳瑩說，只發聲明、警告的效用不大，「法律程序一走下去，就有用。」

林佳瑩提到，台灣、中國兩地文化背景不同，對智財權的保護概念也有差異。台灣過去有人在逢甲夜市未經授權，打出一蘭拉麵名號，挨轟丟臉後火速關門，但在中國即使被揭露仍不痛不癢。

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