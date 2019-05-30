我將以會員參與國際醫藥組織

2019-05-30

6月在荷蘭 食藥署長將主持子會議

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨天宣布，今年將可參與國際醫藥法規協和會（ICH）並擔任其中子會議主席；不過食藥署透露，我自二○一六年申請加入，遭中國技術阻擋，硬是晚了中國一年才被核定為會員。

遭中國技術阻擋 去年才成會員

食藥署署長吳秀梅昨天宣布，今年度國際醫藥法規協和會會議六月起將在荷蘭阿姆斯特丹舉行，她將擔任其中子會議的主席。

面對媒體詢問有無受到中國打壓？吳秀梅說，中國也是國際醫藥法規協和會成員，我國雖然在二○一六年就成為觀察員，疑似因中國從中阻撓，導致我國硬是慢了中國一年加入，在去年六月七日才正式成為會員。

制定藥品法規指引 全球公認審查標準

國際醫藥法規協和會是在一九九○年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，旨在透過全球各區域共同討論，制定可被各國接受的藥品法規指引，為全球公認的藥品審查標準。

吳秀梅說，這是以各國的國家藥政法規單位為名義加入，因此我國是以「TFDA,Chinese Taipei」名義加入，「T」是代表「Taiwan」。

ICH指引是全球公認的藥品審查標準，指引包含品質、安全、有效及跨領域四大領域。目前已公布超過六十項指引，建立中及修訂中的指引也有約卅項，並持續增加中。

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