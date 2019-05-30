新北青創基地 借場地給中資辦活動

2019-05-30

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕中國對台統戰手法不斷翻新，除了以交流名義邀請里長、校長、學生等赴中國接受招待，也傳出中資進入新北市專為輔導青年創業的「新北創力坊」，提供高額補助款給創業者，再媒合到中國的青創基地創業；市長侯友宜下令嚴查，中資部分是否違法請中央相關單位協助釐清。

議員批門戶洞開 市府對輿情掌握散漫

新北市議會民進黨團議員昨天質詢時批評說，「新北創力坊」是市府培育新創公司的加速器，委由交通大學營運管理，提供台灣創新創業交流的平台，四月廿五日出借空間給「九○一兩岸青創聯盟」舉辦「亞洲億元基金投資徵件計畫」，疑似來自中國的資金竟暗中資助活動，質疑新北門戶洞開。

市議員戴瑋姍指出，「九○一兩岸青創聯盟」團隊人員多為台商創二代，指導單位是乾隆控股公司，原為香港上市公司，二○一四年更名為國農控股，後來又被河北省供銷合作社總社入股，這間合作社的業務是農村經濟、金融、貿易，與青創產業毫無關係，卻結合「九○一兩岸青創聯盟」舉辦活動，背後恐是中資入侵的跳板。

市議員張維倩也說，兩岸人民關係條例明確規範陸資不能在台成立分公司、辦事處，活動在四月廿五日舉辦，市長直到前幾天才知道，顯示市府對輿情的掌握散漫。

市府委託交大經營 要求檢討並開罰

市府經發局長何怡明表示，委外經營的空間租給有疑似中國資金的團體，經發局並不知情，獲報後已展開了解，五月廿七日函文告知交通大學違反契約規定，要求提交檢討報告，廿八日再邀集委辦單位召開檢討會議，將依契約進行懲罰性罰款並懲處管理人員，目前尚未決定罰款金額，至於中資的認定屬於中央權責，將請中央相關單位協助釐清。

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