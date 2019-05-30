少子化衝擊 私立鳳和中學停招國中部、高中軍警班

2019-05-30

〔記者吳柏軒、王涵平／綜合報導〕台南市私立鳳和中學因少子化，昨證實國中部及高中軍警班（專攻軍警公職）停招，高中普通科停招與否，乃至整所學校未來去向，則待董事會六月會議定奪。教育部國教署表示，尊重該校決議，但盼逐年停招，並須保障師生相關權益。

學生數曾逾3000人 目前只剩216人

鳳和屬完全中學，位在台南市柳營區，一九六二年創辦，曾是台南地區明星學校，學生數一度逾三千人。但根據國教署資料，鳳和目前高中部僅一百六十人、國中部五十六人，專任教師十三人、兼任教師十一人。

鳳和校長王昌德表示，免試入學、找不到辦學特色，讓私校辦學日益吃力，現在每個月人事費就要一百一十萬元，上學期董事長還拿出二百卅萬元因應，經評估多項因素，決定先停招國中部新生。未來經營方向與細節將待董事會進一步研商。

高中普通科停招與否 6月決定

教育部國教署組長韓春樹證實，該校已提報給地方政府，今年將停招國中部，而預先徵詢的高中軍警班，因招生不佳，也正式停招。教部廿四日已派專案輔導小組到校了解，提醒注意學生安置輔導，還要依法處置現行老師的離職或退休等，盼學校採先停招方式，不要直接停辦，不要影響目前仍在就讀的學生。

教部盼勿直接停辦 影響學生權益

韓春樹說，目前台灣面臨少子化，高中職應研究未來辦學策略如何進行，若班級數太多，可適度刪減，也可思考朝向小而美的精緻路線，只要學校好好辦出特色，理論上應可生存。

對於少子化衝擊，有私校教師表示，身兼招生工作，現在家長最關心的是學校能提供多少入學獎學金，愈顯招生日益艱困，也造成老師流動性高，想繼續從事教育工作就只好考試進公立學校。

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