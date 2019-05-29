視網膜型偏頭痛 防永久視力缺損

2019-05-29

記者蔡思培／台北報導

一名23歲男大學生在期末考前一天，發生兩次右側單眼視力喪失的情況，分別於15分鐘及40分鐘後又恢復原狀，事後進行視力、神經學檢查也完全正常。醫師指出，這是罕見的「視網膜型偏頭痛」，若未接受治療，有43%的風險造成永久性視力缺損。

未治療 43％恐喪失視力

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，「視網膜型偏頭痛」好發於15至40歲族群，病人多有偏頭痛家族史，病症發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛，也有極少數情況可能僅有單眼視力喪失表現、並無頭痛。所幸男大生經服用阿斯匹靈、乙型阻斷劑 、抗癲癇藥物等治療後，病況已控制良好且幾乎不再發作。

「視網膜型偏頭痛」發生率約兩千分之一，女性多於男性，黃啟訓指出，這主要是顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成的。美國愛因斯坦醫學院研究發現，如果「視網膜型偏頭痛」沒有接受治療，約有43%的病人最後會造成永久性視力缺損；「視網膜型偏頭痛」主要鑑別診斷包括眼底血管栓塞（俗稱眼睛中風）、後大腦動脈阻塞性中風，及偏頭痛視覺預兆。

出現單側短暫視覺障礙

黃啟訓指出，有10%的偏頭痛患者會出現視覺預兆，不過「偏頭痛視覺預兆」的視覺障礙是兩眼同時出現，而「視網膜型偏頭痛」只會發生在單眼。

他也提醒，民眾若有不明頭痛或出現視覺異常時，應就醫檢查診斷，以免延誤病情。

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