做單光子斷層掃描 月內出國恐「卡關」

2019-05-29

記者詹士弘／雲林報導

民眾到醫院接受單光子斷層掃描後，如果在1個月內必須出入境，需攜帶診療證明，以免通過海關時，被「找麻煩」！

台大雲林分院昨天舉辦「單光子斷層掃描機」啟用儀式，院長黃瑞仁表示，單光子斷層掃描儀的「心肌灌注掃描」，可檢查病患是否有冠狀動脈阻塞，掃描前必須注射帶有放射線的藥劑，再用單光子斷層掃描儀來偵測不正常的生理變化，這些藥劑被人體代謝前會短暫停留在人體中，經過出入境輻射檢查儀器時，警報器會響個不停，建議民眾檢查後1個月內要出國，最好先到醫院取得診療證明，免得出入境時發生困擾。

將觸動警報器 宜帶醫療證明

黃瑞仁說，如果遇到有經驗的海關人員，會主動詢問是否接受心臟檢查，查證屬實就會讓民眾過關，但也有病人到東南亞或其他國家時，因此被滯留好幾個小時，海關雖然查不到民眾攜帶武器，但通過儀器警報都會響，造成不必要的困擾；他也建議民眾，接受掃描檢查後，3天內最好不要抱小孩。

核子醫學部主任劉嘉儒表示，單光子斷層掃描儀的「心肌灌注掃描」是核子醫學部最大宗的檢查項目，心肌灌注掃描檢查病患是否有冠狀動脈阻塞，醫師藉由影像阻塞嚴重程度、阻塞位置，決定醫療處置方式，是心導管支架手術前最重要的影像工具之一。

劉嘉儒指出，新型單光子斷層也能進行骨骼掃描，全身骨頭可以一目瞭然，是癌症診斷分期重要的工具；單光子斷層掃描儀還可以偵測腦神經、內分泌、腎臟、腸胃道等身體系統的生理功能。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法