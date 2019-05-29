喝水護嗓有撇步 別等口渴才補充

2019-05-29

文／林峯全

喉嚨不舒服、聲音沙啞時，醫師或是家人朋友都會說：「要多喝水！」這是因為我們的聲帶上覆蓋著厚厚的黏液，這些黏液可以潤滑聲帶，並保持我們的聲帶震動波動正常。缺少水分時，會導致聲帶震動與閉合困難，使得嗓音出現氣息聲或沙啞聲，喉部也容易覺得疲勞。

喝水！補充水分！雖是老生常談，但也是嗓音保健的第一步。等到口渴時才喝水，通常身體已缺水多時，絕不是護嗓的好方法。掌握3大喝水好時機，能讓喝水護嗓更有效率。

◎三大好時機：早起說話前、工作用聲前後、平時少量多次

在經過一整晚的睡眠，由於長時間未喝水進食，甚至有人會用嘴巴呼吸，聲帶非常容易缺水，說話也比較吃力。所以，一早起來說話前，可以先喝200CC的溫開水潤喉，補充一整夜消耗的水分。

工作用聲前後是一個絕佳補充水分的好時機。很多工作環境無法隨時喝水，所以在工作前後好好地喝杯水，有助於保持喉嚨和嘴唇的潤滑，說話發聲會更容易。

此外，一次喝大量的水，身體會因沒有辦法儲存過量的水分，使尿液量變多。所以平時少量多次的喝水才是最佳的護嗓方式，大約每10-20分鐘就喝一口水，可以有效地讓身體吸收充足水分，常保聲帶濕潤。

體重1公斤 1天要喝30CC

◎濃茶、咖啡、乳製品不能代替水

濃茶、咖啡等飲料因為有咖啡因的成分，具利尿效果，容易使身體脫水，連帶會影響發聲，使說話、唱歌較為困難；而乳製品或是其他甜食則可能會增加聲帶黏膜的黏稠度，使喉部的異物感加重，而發聲不易；建議在連續用聲（例如授課、唱歌）前要儘量避免喔！

提醒您，以正常的成人來說，體重每一公斤約要喝30CC的水；體重60公斤的成人，一天建議的喝水量是1800CC。若考量到其他因素，如流汗、排尿等等，可適度增加。

需注意的是，健康成年人每日喝水上限為3500CC，過多反而有礙健康喔。

（作者為亞東醫院耳鼻喉科語言治療師）

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