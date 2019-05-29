Uber條款下月實施 10月開罰／營運起跳時數至少一小時 不得巡迴、排班待客 最重罰9萬

2019-05-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則一○三之一條」，認定Uber營運模式違法，引發Uber、計程車業輪番陳抗對立。交通部昨強硬宣布，該條款最快週五部務會報通過，六月初就會正式公告，之後有四個月緩衝期，預計十月初就將展開取締違法載客行為，最高可處九萬元罰款。交通部也呼籲Uber不要再有任何錯誤期待，應儘快轉型為合法計程車業，或合法與租賃業者合作。

自救會今赴政院抗議

Uber表示，前年起接受納管與租賃業者合作完全合法，交通部的修法限制人民選擇權且衝擊租賃業駕駛生計。在四個月緩衝期內，將維持正常營運，提供載客服務。Uber司機組成的代僱駕駛自救會，今天將到行政院抗議，要求交通部暫停公告修法案，並兌現修法前做好溝通的承諾。

台灣計程車產業發展聯盟昨則肯定交通部依法作為，也提醒在這四個月的輔導期，交通部應同步處理已轉入地下化的LINE白牌車群組等非法營業問題。

新條款明確規範租賃車營運至少以一小時起跳，違者可罰九千至九萬元，亦即目前租賃業若與Uber合作經營短途載客的營運行為，恐都將觸法受罰。交通部次長王國材昨喊話，希望Uber不要有錯誤期待，交通部不會對修法有改變，Uber應儘快帶領一萬多名駕駛走向正途；過去Uber在國際市場採用衝撞法規方式，測試各國會否修改遊戲規則，但這對計程車不公平，業者已因Uber減少三成生意。

4個月緩衝期 舉辦37場考試

王國材說，Uber未來可以加入計程車合法體系，取得計程車服務登記證、成立車隊、申請多元化計程車，或在符合法規情況下和租賃業者合作，繼續提供資訊平台技術。

路政司長陳文瑞表示，現行Uber駕駛多已具備職業駕照，差別在於計程車駕駛要申辦執業登記證，並定期到警察機關接受查驗。交通部已和警察單位協調，在六到九月期間辦理卅七場次執業登記證考試，預估可提供一萬名駕駛應試。最近一場考試六月十八日在國家考場舉行，以往一場平均約四百人報名，目前已有八百多人報名，表示已有Uber駕駛準備轉型。

轉為多元化計程車 規費減免

交通部表示，若Uber加入計程車服務業，各地將有計程車公會協助辦理領牌等相關程序。若轉為多元化計程車，車輛則要重新驗車、換行照，一二五○元的規費將予減免。此外，部分Uber駕駛有貸款買車，交通部也已和幾家融資公司溝通，以維持原融資貸款條件為原則，讓租賃車轉為計程車，順利度過過渡期。

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