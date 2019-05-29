麻疹累計95例 20~39歲占77%

2019-05-29

〔記者林惠琴／台北報導〕麻疹疫情持續攀升，衛福部疾管署昨公布新增一例麻疹病例。今年麻疹累計已達九十五例，其中七成七是廿至卅九歲年輕族群，可能是疫苗接種保護力已消退，疾管署提醒民眾如計畫前往麻疹流行地區，可評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

新增一例 曾搭北捷、待IKEA九小時

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增患者為北部廿多歲男性，五月廿一日起陸續出現發燒、喉嚨痛、腹瀉症狀，廿五日出疹，經就醫通報確診；由於近期無國外旅遊史，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源待釐清。

目前衛生單位已掌握該名男性同住家人及職場接觸者共九人，其他接觸者持續追蹤中，將監測至六月十六日。

不過，個案在可傳染期間、五月廿二日上午八點曾到新北市新店區的全家便利商店德正店，八點多搭乘台北捷運從七張站到台北小巨蛋站，從十一點至晚上八點待在IKEA敦北店、期間到IKEA後巷的紅燒大腸麵線短暫停留。

疾管署提醒，有上述相關活動史民眾，要記得自主健康管理十八天，有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

部分打過疫苗青年 免疫力消退

今年累計九十五例麻疹，疾管署副署長莊人祥指出，廿至卅九歲達七十三例、高佔七成七，主要是年長者雖沒打疫苗，但幾乎都得過麻疹，已獲終生免疫力；年輕族群多曾接種兩劑疫苗，但部分免疫力消退，因此容易感染。

疾管署提醒，麻疹傳染力強，民眾出入人潮密集或空氣不流通公共場所，應戴口罩降低感染風險。此外，一般民眾如計畫前往流行地區，可於出國前兩至四週，先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

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