尿失禁難啟齒 無張力尿道下懸吊手術一次解決

2019-05-28

文／翁慧鈴

54歲的林女士年輕時身體相當健康，4個孩子都是自然產，看著小孩平安健康長大，原以為從此過著幸福生活，沒想到在生完第四胎後，竟然出現尿失禁問題。

感冒時，擤鼻涕、咳嗽後就會漏尿，生活上總離不開護墊，鼠蹊部也開始長出疹子，甚至身體不時飄出尿騷味，加上嚴重頻尿，一個小時要上一次廁所，夜尿高達3、4次，讓她變得不敢出門。

因羞於就醫，林女士隱忍長達30年，直到孩子不斷鼓勵她，才輾轉來到門診。

經由攝影尿動力學及尿道膀胱等詳細檢查後，發現林女士不僅有膀胱過動症，還有應力性尿失禁問題，於是先針對膀胱過動症給予藥物治療，以減少小便及夜尿次數，同時配合定時定量喝水、定時小便，再輔以凱格爾運動，應力性尿失禁的部分卻需要手術處理。

治療尿失禁的手術有許多，目前以無張力尿道下懸吊手術最為廣泛使用，除了可維持傳統手術高成功率、低復發率外，因手術傷口小、手術方式簡單，住院天數短，大幅提升了病人舒適度，像林女士術後已不再飽受尿失禁困擾，忍了30年的疾病，術後3天就得到改善，現在不僅能走出戶外旅遊，還恢復正常生活。

女性朋友隨著年紀愈大，當骨盆底肌因為老化、生產等因素變得鬆弛無力，即使只是打個噴嚏或小咳幾下，都會因為骨盆底肌無法及時憋住尿意，而出現漏尿的狀況，但許多婦女卻因羞於求助，僅有13%病人會上醫院求診。

其實一般初期都可經由藥物或凱格爾運動，或搭配韻律球進行骨盆肌肉鍛鍊來加強效果，症狀嚴重時，也可藉由手術來解決，只要把握黃金治療期，就能換取更好的生活品質。

（作者為大林慈濟醫院泌尿科醫師）

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