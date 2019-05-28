37％中生報考碩士 碩博班招生率9年新高

2019-05-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國學生來台就讀碩、博士班榜單昨公布，共錄取一四四○人，較去年增加一一五人，招生率達九成六、創九年新高；其中不僅來台報考人數增加，更有不少中生原本就在台灣讀學士班，有八三○人畢業後報考碩士班，最後五六○人獲錄取，顯示中生繼續留台升學意願攀升。

在台就讀中生 報考人數增加

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）昨公布中生申請在台就讀碩、博士班錄取名單，共七十一校錄取一四四○人，招生率達九十六％，創九年新高。其中博士班錄取三六一人、碩士班錄取一○七九人。

陸聯招統計指出，去年中生報考碩士班人數一二五三人，其中五八五人是中國本科生、六六八人則是在台讀學士班；今年碩士班報名一六八八人，中國本科生增為八五八人。至於原就在台灣念書的中生，今年學士畢業二二一七人，就有卅七％、八三○人再報考國內碩士班，其中五六○人獲錄取。

中國本科生 預估明年報考續增

面對中國方面加強管制中生來台就讀，主辦中生聯招業務的南臺科技大學校長盧燈茂表示，在台讀學士班的中國畢業生人數，預計明年起可能逐年遞減，但對岸本科學歷的來台報名人數持續增加，因此預估明年報考國內博、碩士班的中生人數，仍將增加。

陸聯招統計顯示，今年碩、博中生以台灣大學錄取一六二人最多，其餘依序是政治大學一四○人、輔仁大學一○五人、清華大學九十六人、成功大學七十七人、交通大學七十人、台灣科技大學六十人、台灣師範大學五十六人、中央大學四十二人、世新大學卅八人等。

陸聯招也分析，碩博士班中生錄取的國內校系，今年以管理及行政學類一一二人最多，其次是軟體及應用的開發與分析學類一○一人。

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