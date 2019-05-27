改良式微創手術 擺脫惱人鼻過敏

2019-05-27

文／溫惟昇

林先生主訴鼻水流不停，必須隨身帶著整包衛生紙，還常鼻塞張嘴呼吸，除夜晚打鼾、睡眠品質差之外，白天口乾、頭痛與注意力不集中，嚴重影響工作表現。

他曾嘗試口服與鼻用噴劑治療，但是效果都不是很理想。與醫師諮詢過後採取「微創下鼻甲成形術」與「內視鏡翼管神經阻斷術」，術後不適相當輕微，留院觀察一晚即返家並正常工作，也順利擺脫了鼻炎的惱人症狀。

◎了解自身過敏原，預防與治療並重

台灣氣候潮濕，空氣污染嚴重，鼻病人口眾多，每3名成人中就有一人罹患過敏性鼻炎，兒童更可高達50%。

現在鼻炎治療方式著重於以藥物改善症狀，往往忽略了引發過敏的環境因素。醫師透過血清中「免疫球蛋白E」與「高特異性過敏原群」進行篩檢，可達9成以上的準確率，如初篩呈現陽性，則針對常見吸入性或食物性過敏原數十種進行測試，在日常生活中減少暴露的機會。

◎鼻過敏惱人症狀，微創治療選擇多

鼻竇內的翼管神經為掌管鼻黏膜和淚腺的自律神經，鼻炎發作時會引發噴嚏、鼻、眼搔癢與流鼻水，故俗稱鼻過敏神經。傳統翼管神經切除術須將嘴唇翻起後由臉頰後方進入，因傷口大、恢復期長而讓人卻步。

近年來因影像系統與手術技術的成熟，可直接透過鼻孔到達神經所在位置，此改良式「內視鏡微創翼管神經阻斷術」不僅有效控制流鼻水的症狀，還可免去外部的傷口，出血量與復原期間也減少許多，惟須留意有1%造成乾眼機率。

新一代「內視鏡微創後鼻神經阻斷術」則針對神經終端分支，不影響淚腺分泌，故能兼顧療效與安全性。

若合併肥厚性鼻炎造成鼻塞，一併進行「鼻中膈」或「下鼻甲」微創成形術可有效解除症狀。相較以往鼻部手術往往需要住院3日以上，微創手術優點為不需填塞紗布，僅須留院一晚；不適合麻醉者可考慮「鼻部高頻熱凝療法」，門診治療後毋須住院。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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