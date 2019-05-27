今年大學招生爭議多／教團上街抗議 籲增分發名額

2019-05-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟、十二年國教家長聯盟昨號召數百名家長上街抗議（下圖，記者吳柏軒攝），質疑今年大學招生亂象，也批判多元入學問題多，訴求增加考試分發名額達五成、成立教改檢討委員會等。教育部則表示，歷年漸進改革，但「一試定終身」有風險，大學招生應維持多資料參考、多管道入學方式。

各校搶生 多元入學問題多

國教行動聯盟、十二年國教家長聯盟等團體昨號召群眾到教育部門外佔據馬路抗議，現場約二、三百人齊聚，高喊「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」口號。國教盟理事長王立昇質疑，大學多元入學九十一年實施以來，學生學習不快樂、壓力沒減輕，學力及競爭力未提高，大學沒收到更好的學生，且其他入學管道排擠考試入學核定名額，各校大搶學生，不符合多元入學精神。

王立昇訴求，前總統馬英九曾喊出的競選口號是「成立教改檢討會」，但馬任內無落實，他要求政府重啟檢討，更要求考試分發名額占整體五十％，讓考試公平、公正、客觀的展現學生學術能力表現，隨後將相關陳情書遞交給教育部。眾人後續也到行政院、監察院等持續喊話、爭取重視。

教育部高教司長朱俊彰表示，過去多次參加各方家長團體舉辦的公聽會及座談會，這次也會將家長意見納入參考。基於大學自主，將責成大學招聯會成立諮詢會，廣納高中、家長等各方意見，進行相關檢討。

教部︰應維持多元管道選才

不過，朱俊彰說，在大學選才、高中育才的精神上，過去考試分發管道，只用「一試定終身」，會有孤注一擲問題。未來十二年國教強調多元適性，單憑考試看不出學生三年的學習軌跡，大學選才應採多資料參考、多元管道實施，也是未來國家人才培育的方向。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法