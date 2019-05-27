統戰鎖定台青 學者研判培養中共代理人

2019-05-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國對台統戰鎖定大專校院學生自治組織幹部，學者分析此舉意在培養「代理人」，因這些青年菁英未來極有可能脫穎成台灣新一代政治領袖，將可左右輿論、制定政策。教育部則呼籲，國內學子參與兩岸教育交流活動，不應涉及政治性目的與內容，更需自我警覺，避免掉入對岸的「統戰陷阱」。

教部提醒警覺 避免掉入陷阱

華人民主書院董事會主席、中華大學行政管理學系副教授曾建元說，中國爭取台灣學生領袖的好感，從中選擇長期經營的對象，是看上這些青年未來極有可能成為台灣新一代政治領袖，意欲培養出在台引領風向、左右輿論、制定政策的「代理人」。

可反向推銷中青台灣價值

曾建元指出，兩岸問題在於彼此價值觀差異懸殊，中國政治不民主、無自由、司法不獨立等，因此統戰團常被學生視為物美價廉的旅遊團，台生也很少考慮在中國長期經營與生根。他建議台灣或可「以其人之道，還治其人」，對中國青年施加民主的認識，推銷台灣的進步與多元價值。

教育部國際司提醒，大專校院青年學生參與兩岸教育交流活動，不應涉及政治性目的與內容，不涉與教育專業無關的活動，尤應避免落入中國的「統戰陷阱」，學生應多多自我警覺與提醒，避免為中國利用作為政治宣傳工具；若在過程中留下個人不良紀錄，甚至可能違反兩岸相關法規。

國際司重申，已多次函文全國的大專校院，重申兩岸教育交流的各項規範與政策，未來亦將持續於相關會議與座談等場合，針對青年學生來強化宣導與提醒，確保兩岸正常有序的教育交流。

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