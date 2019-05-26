苯酮尿症 忌吃阿斯巴甜

2019-05-26

文／陳佳玲

王先生拿著藥袋擔心地到藥物諮詢室詢問：「藥袋上面寫『含阿斯巴甜及苯酮尿症患者不宜使用本藥品』，這是什麼意思？我要怎麼知道這個藥能不能服用呢？」

苯酮尿症是一種代謝異常的疾病，主要原因是人體將必需胺基酸苯丙胺酸（phenylalanine）羥化成酪胺酸（tyrosine）的路徑上發生了問題，進而導致苯丙胺大量堆積在體內，附帶產生的有毒代謝產物，若未控制好，最終可能會造成病人的腦部傷害及嚴重的智力障礙。

阿斯巴甜其實就是俗稱的「代糖」，由於甜味與蔗糖類似，甜度比蔗糖多很多，目前被廣泛地運用在食品加工上。

市售低熱量的可樂、低熱量果汁和無糖且防止蛀牙的口香糖等，都是使用阿斯巴甜做為甜味劑。

阿斯巴甜是蛋白質類的物質，組成是天門冬酸（Aspartic Acid）和苯丙胺酸（Phenylalanine）兩種胺基酸，上述苯酮尿症主要是由於體內苯丙胺酸（Phenylalanine）代謝成酪胺酸（Tyrosine）的途徑有異常而導致疾病。因此苯酮尿症患者食用含有阿斯巴甜添加物的食物或藥品，會代謝出有毒產物，對於病人本身會造成傷害。

有些藥品在製作的過程中會添加阿斯巴甜當甜味劑，若是患有苯酮尿症的病人不慎使用的話，會添加危險性，因此藥袋上或藥品說明書上均會標示是否含阿斯巴甜，以提供醫療人員及民眾熟知資訊。

提醒民眾在使用藥品前，可先詢問醫療人員藥品正確使用方式，藥品的藥袋及說明書也要看清楚，若有疑問可適時提出，以保用藥安全。

（作者為郭綜合醫院藥劑科藥師）

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