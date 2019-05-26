半夜腰背痛醒 當心僵直性脊椎炎

2019-05-26

文／田雅之

睡到半夜常常腰痠背痛到醒過來，無法繼續睡眠；或是早上起床腰背僵硬，導致起身時要非常緩慢，起床後慢慢活動，背痛才會改善。如果你有這樣的狀況，要小心是否罹患了僵直性脊椎炎。

好發於20至40歲年輕男性

僵直性脊椎炎是一種脊椎關節的慢性發炎性疾病，好發於20至40歲年輕男性，在台灣盛行率約佔全人口的0.5％至1％，通常都有相關的家族史。

症狀因人而異，從輕微的腰背僵硬，到嚴重的背痛無法起身，甚至行走都可能出現。典型下背痛會以早上起床最不舒服，可能會感覺脊椎僵硬、疼痛，有些人則是覺得緊緊的，嚴重者會在半夜或凌晨準時因背痛而醒來。這種僵硬不適感很特殊，越不動越痛、動一動反而比較舒服，稱作「發炎性下背痛」，和一般脊椎肌肉拉傷是不同的。

有些患者的症狀不明顯，常誤以為是姿勢不良或腰部拉傷造成，而被忽略，但發炎久的脊椎關節可能會造成脊椎融合而失去柔軟活動性，直接影響頸椎、胸椎、腰椎的活動度，造成轉頭抬頭困難、胸廓呼吸受限、或是駝背等不可逆的終身疾患。

除了影響脊椎之外，僵直性脊椎炎的患者還可能出現急性虹彩炎、足跟痛、足底筋膜炎等症狀，這些症狀通常需靠臨床醫師的警覺與適時轉診進一步檢查，才能確診。

目前僵直性脊椎炎原因不明，但多認為和自體免疫失調有關；另外，與先天的基因HLA-B27陽性也有相關性。在台灣的一般人口中約有5％帶有HLA-B27的基因，其中約有2％至10％會得到僵直性脊椎炎。而僵直性脊椎炎病人約9成帶此基因（亦即約5％至10％患者基因陰性）。

多和自體免疫失調有關

僵直性脊椎炎的診斷需要臨床病史詢問、抽血檢驗基因，以及影像學上的特殊表現綜合判斷來確診。

僵直性脊椎炎是種慢性的脊椎發炎疾病，長期沒有治療，脊椎和周圍的軟組織會發生骨化，造成脊椎融合，導致脊椎嚴重彎曲、失去活動度等終身殘疾。

有時候，短暫不痛不代表脊椎沒有在發炎，如果長期處於輕微發炎狀態，對脊椎也會造成長期的破壞。

提醒民眾，不要輕忽莫名的下背痛，應適時尋求醫師尋找背痛的原因，並接受治療。

（作者為彰化基督教醫院過敏免疫風濕科主任）

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