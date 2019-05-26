學開車變貴了 下月起萬元起跳

2019-05-26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕到駕訓班學開車，六月起漲價，原本最便宜學費八千元，調高至一萬元。

公路總局表示，現行費率從民國九十五年至今未調整過，但物價指數已較當年漲逾十％，實施一例一休後教練薪資增加，購車、維護成本上漲，因此費率上下限將從八千元至一萬三千五百元，調整為一萬元至一萬三千五百元。

公總監理組長林義勝說，該案還預留個案審查機制，若駕訓班投入更多成本提升品質，學費最高可收一萬六千元；不過相關審查機制、審查指標尚未訂定，六月不會一併上路。

目前交通部核定駕訓班費用上限，北高兩市是一萬三千五百元，其餘縣市是一萬三千元，費用下限台北市是九千元，其餘縣市八千元。前年汽車駕照考試增加實際道路考驗項目，業者反映增加成本，包含上課時數及保險費用增加、車輛裝設錄影設備等，要求調漲費用。

公總表示，前年委託交通大學針對駕訓班經營成本分析，指出物價指數、教練薪資，購車、維護等成本確實上漲許多，交通部路政司與駕訓學會溝通後，同意分階段調漲。

目前全台約兩百二十餘家駕訓班，九十五％以上業者收費都在一萬元以上，每年駕訓班考生約二十五萬至二十八萬人，交通部指出，調整後各縣市與北高費率將一致，避免駕訓班惡意競爭，低價招攬學員。

駕訓學會理事長盧龍山說，合理的上下限應訂在一萬兩千元至一萬八千元，一個人一輩子只考一次駕照，現在收費標準過低，造成駕訓班品質無法提升。單以術科來看，依政府規定最低三十二堂課，若學費一萬元，一堂一小時的課程約三百一十二元，但光教練薪水，最低時薪至少一百五十元，還有買車、保養、維護場地及人事等支出，不敷成本。

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