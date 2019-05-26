神奇一句話 「要在台灣設咖啡杯博物館」收藏家紛割愛

2019-05-26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「希望設咖啡杯博物館讓世界看到台灣！」在家鄉南投縣草屯鎮籌設台灣首座咖啡杯博物館的洪孟芬，四十一年來在世界各國收集數萬組的咖啡杯，最讓她感動的是，只要說出「要在台灣設咖啡杯博物館」，收藏者大多願意割愛，並允諾「一定找時間到台灣參觀咖啡杯博物館」。她說，能用咖啡杯讓大家看見台灣，感覺很開心。

經商成功的「草屯女兒」洪孟芬，四十一年前與先生結婚時，親友送了她四組咖啡杯組，當時不喝咖啡的她，被咖啡杯的把手吸引，從此愛上咖啡杯，與先生到國外做生意或旅行，休閒活動就是找咖啡杯店、工廠，或是探訪咖啡杯收藏家，逾四十年來在世界各國收購的咖啡杯（含茶具組）有數萬組，數量多到無法統計出正確數字。

因為收藏數量龐大，洪孟芬獲另一半的支持，設立台灣首座咖啡杯博物館，籌建期間在草屯市區的「起家厝」先設辦公室，著手整理數以萬計的咖啡杯組，並請原來在五星級飯店擔任主管的林子恆出任博物館總經理，統籌設置事宜。

「最近要從荷蘭運回七年來在歐洲收集的二百五十大箱咖啡杯！」洪孟芬說，二百五十箱的咖啡杯組有五十箱是骨董杯，這些杯組都有感人故事，其中有不少是收藏家不肯割愛的杯組，最後聽到「收購是想要在台灣設咖啡杯博物館」，對方即態度軟化且以原價讓售，真誠和溫暖讓人好感動。

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