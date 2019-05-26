北市公幼抽籤搞烏龍 91位家長空歡喜

2019-05-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公幼僧多粥少，抽中公幼對家長猶如中樂透。台北市公立幼兒園今年招生，首度開放線上登記、抽籤、報到功能，本週末進行抽籤，近百名家長在前天完成線上報到手續，欣喜萬分以為孩子抽中，沒想到接到北市教育局人員電話表示系統出錯，瞬間從天堂掉到地獄，無法接受。

系統出包 家長從天堂掉到地獄

北市教育局科長吳青娟昨證實確有此事，因廠商誤把昨才進行的第二階段線上功能開啟，有家長在測試線上功能完成報到，共有九十一位家長誤以為孩子抽中有名額，因此打電話一一通知致歉，也已請廠商修正，並列入後續履約的檢討。

一名育有四歲女兒、三歲兒子的媽媽昨在臉書PO文表示，「本來登記個心安，不會有運氣抽到，沒想到看到三歲兒子名字，我又驚又喜趕緊線上報到，也報到完成」，高興得到處報喜，文中有小孩抽中錄取名單的截圖畫面，開心沒兩個小時，突接到台北市教育局的電話，說系統出錯，「我瞬間從天堂掉到地獄」。

吳青娟解釋，今年公幼招生作業，五月廿四日、前天是第一階段抽籤並公告錄取名單，對象包括三至五歲法定需要協助弱勢幼兒（限學區）、同校編制內現職教職員工女子、五足歲與兩足歲幼兒。廿五日、昨天進行第二階段抽籤放榜，登記抽籤對象為三至五足歲幼兒（不限學區），兩歲專班若有缺額繼續受理登記抽籤。

吳青娟說，廠商前天誤將昨日要進行第二階段報到的系統開啟，誤開十幾分鐘，有家長測試報到功能，系統顯示完成報到，讓家長以為孩子抽中有名額。但依規定，若幼兒抽中名額，各園所會打電話通知家長並公告錄取名單，教育局與園所並沒打電話通知，不算是抽中，為求公平性，這些家長的小孩不會優先錄取或增額錄取。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法