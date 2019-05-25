落實3階段處理 踝關節扭傷不留病根

2019-05-25

文／胡勛傑

踝關節韌帶受傷是常見的下肢傷害之一。

結構上，內側韌帶相較於外側韌帶強韌穩固，因此以外側韌帶受傷的機率較高；韌帶及周邊軟組織的受傷，除了造成疼痛腫脹外，組織上受損的本體感覺接受器，對於動作上的感知及平衡能力也會受到影響，進而造成關節過度活動及不穩定。

若沒有及時和完整的醫療處置，一而再、再而三「反覆性扭傷」的情況將會不斷重演。在慢性關節不穩定的狀況下，可能在走路、跑步或快速轉換動作方向上都會有困難，以致跌倒受傷的風險升高。

◎急性期的處理原則：控制疼痛及腫脹

●適度的冰敷（受傷的6至8小時內）：以10分鐘為限，中間間隔20分鐘，再重複1到2次。要特別注意的是，過度的冰敷會抑制發炎反應，相對也延緩了修復機制。

●適度的活動：在可接受不痛的範圍內活動患部，以促進循環達到消腫。

●局部加壓：可以彈性繃帶包裹患部加壓消腫。

●抬高患側：躺著時，患側肢體應高於心臟部位，以促進回流，減少腫脹。

◎亞急性期（受傷後至7天）：恢復踝關節活動度及漸進式的肌力訓練

●在不痛的範圍內，進行多方向關節活動（一開始可從腳踝背屈和蹠屈的動作開始），或用腳踝寫數字、字母（1到10、ㄅㄆㄇ）。

●在韌帶可耐受程度下，進行垂直橫向按摩。

●漸進式的肌力訓練：每個方向動作每回合10次，一天3至5回合（一開始可從等長收縮動作開始）。

遵醫囑 打造個別復健運動

◎功能恢復期：增進柔軟度、肌力以及平衡協調能力

●加入彈性阻力（如彈力帶）以加強肌力訓練（圖1）。

●以平衡板站立訓練向前後左右多角度的位移，或以患側腳踩在不平穩的平面上（可用對摺過後的大浴巾或平衡墊）（圖2）移動好腳向前後左右多方向跨步，來訓練踝關節的穩定性。

●以承重活動，行走、跑步或技巧性協調活動如扭轉、轉向或側移等活動來訓練踝關節的穩定。

特別提醒：運動處方依個人情形而異，有相關問題應諮詢物理治療師或醫師，來確認合適的運動方式及劑量。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院復健科物理治療師）

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