排濕健脾四神湯 炎夏清補首選

2019-05-25

文／郭思含

長夏主濕，暑令多濕，夏日濕邪為患。

中醫的觀點，「脾」主「運化」，可運化體內的水濕，影響身體內水分的代謝。脾若受損虛弱，就不能正常運作，便會導致水濕停滯在體內。

◎水濕內停所表現的症狀有：

●腸胃消化功能不佳：攝食後不易消化、易脹氣、大便稀軟或黏滯排不乾淨、噁心想吐、食慾不佳等。

●水分的代謝出現異常：身體四肢會覺得沉重無力、精神疲憊不佳、面色痿黃或蒼白、一身浮腫。

惱人的夏日濕邪，可以用一碗簡單的四神湯來幫你除濕健脾。四神湯原名四臣湯，由茯苓、芡實、蓮子、山藥四味藥所組成，因為皆屬中藥的臣藥（亦稱為輔藥），台語「臣」與「神」諧音相似，故稱四神湯。

加強胃腸功能 澀腸止瀉

◎茯苓主利水排濕

茯苓為多孔菌科真菌茯苓的菌核，藥性和平、利水而不傷氣。脾弱生濕，脾健則濕不滋生，茯苓可利水與健脾，有標本兼治之效，且可益心脾而另有寧心安神的功效。

◎芡實、蓮子、山藥三味既能健脾除濕、補脾益腎，又能收斂止瀉。

芡實為睡蓮科草本植物芡的成熟種仁除去硬殼，其形類似雞頭，故別名雞頭子；蓮子為睡蓮科草本植物蓮的成熟種子；山藥為薯蕷科草本植物薯蕷的根莖。三者甘味入脾，甘平補益，可助運化、祛濕邪，兼能澀腸止瀉。對脾虛不能健運，水濕下注大腸而造成的腹瀉有良好的效果。

四神湯綜合來說可以加強腸胃的消化功能，減少脹氣，改善食慾不振、大便稀軟，改善夏日濕重導致的四肢沉重無力與精神疲憊。炎炎夏日來碗四神湯，排水利濕、消化好、精神好、人不老。

（作者為鹿港基督教醫院中醫藥局藥師）

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