HPV感染率80% 恐致7類癌

2019-05-25

記者吳亮儀／台北報導

去年國人做子宮頸抹片檢查篩檢量高達217.9萬人次，是8年來新高；根據美國研究指出，男女一生中感染人類乳突病毒（HPV）機率高達80%，這也是導致子宮頸癌的致病原。

免疫力低落 增感染風險

台灣婦產身心醫學會理事長、婦產科醫師陳保仁說，HPV感染力強，人一生中被感染的機率高達8成；研究也指出，只要有親密接觸，即使性生活單純的人，也有可能互相傳染，幾乎每2對情侶或夫妻，就有1對會感染。

此外，長期免疫力低落也可能增加HPV的感染風險，若長期持續感染，便可能導致多項癌症及皮膚病等疾病的發生。常見的癌症包括：外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症等；皮膚病變如菜花（尖形濕疣）、皮膚疣、扁平疣等。

陳保仁說，性行為是最常見的傳染途徑，但HPV也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染；外部生殖器接觸帶有HPV的物品，包括：公共浴池、溫泉、游泳池等場域也可能感染HPV。因此，感染HPV不限於女性，或是性行為較活躍的族群。

陳保仁說，人類乳突病毒（HPV）共有100多種型別，子宮頸癌有7成是因為持續感染第16及18型高危險型別HPV，目前通過我國食品藥物管理署核准的疫苗有2價、4價和9價，都可預防這兩種高危險型別的HPV病毒。

男女都可施打HPV疫苗

2價疫苗可預防16型與18型HPV的感染，4價疫苗比2價疫苗多了可預防菜花的6型與11型，因此4價HPV疫苗可同時施打於男性和女性。至於9價疫苗可預防前述型別的HPV感染外，對於31、33、45、52和58等5型具有直接保護力，尤其52及58型是亞洲相當盛行的病毒型別，因此9價HPV疫苗對於預防子宮頸癌的效力可提升至9成，適合兩性施打。

台灣癌症基金會從昨天起在信義商圈香堤大道打造巨型彩球機「8成中獎機」，其中80%的球是彩色球，代表感染到HPV；灰色球則代表沒有感染到HPV，期望透過年輕男女民眾的親身體驗，破除HPV迷思，並且一同開始預防HPV。

活動為期3天，現場互動即送精美小禮，也提醒民眾應提早接種HPV疫苗，不讓癌症有機會找上門。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法