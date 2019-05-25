台灣首對家長出席同婚 12年後…終於能登記了

2019-05-25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十二年前台灣第一對雙方父母都出席的同志婚禮，本報獨家報導當時卅五歲的女同志滷蛋、小娟，愛情長跑十八年，終於在家人祝福下成婚。昨天同婚登記首日，兩人「一刻都不能等」，立刻登記結婚，直呼非常激動，等了卅年，終於能在法律上給予彼此保障，擁吻互訴「我會愛你一輩子！」

比起當年 情緒更激動

結婚十二年，滷蛋、小娟終於「登記」了！兩人在北區戶政所登記，身分證配偶欄不再空白，填上對方的名字，比起當年公開婚宴，兩人都說：「心情不一樣、情緒更激動」，在法律權利義務上，更確認彼此是另一半。

滷蛋與小娟從高中就在一起，交往十八年，為了一圓小娟父親八十歲生日願望，公開舉行婚禮，由父親牽著小娟步上紅毯，親手交給滷蛋，席開廿七桌，在雙方父母的祝福、三百名親友的見證下，證明這段堅定的愛情。

婚後十二年，滷蛋與小娟愛情更甜蜜，兩人每天一定擁抱、互訴「我愛你！」小娟婚後到社區大學上心理學、星座等課程，滷蛋去學烹飪、游泳，一起學習、分享，永遠有新鮮感。

小娟拿到身分證後，感謝滷蛋「這麼愛我、包容我！」滷蛋重申結婚承諾「我會愛妳、照顧妳一輩子！」兩人感謝社會支持同婚，讓相愛的人能圓夢，並期盼未來同性夫妻也能共同領養小孩。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法